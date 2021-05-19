Мэр Краснодара рассказал о том, что станет с долгостроем ЖК «Скала» на Аэродромной

Стройку заморозили в 2015 году. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Власти Краснодара активно решают проблему с недостроями в городе. Но все же судьба некоторых домов остается под вопросом. Так, например, в самом центре города на пересечении улиц Аэродромной и Северной находится недостроенная высотка.

Изначально планировалось, что здесь появятся две 25-этажные башни многофункционального центра «Дом Skala». Они будут рассчитаны на 450 апартаментов со свободной планировкой. На крыше комплекса застройщик собирался обустроить зоны отдыха и универсальную спортивную площадку.

Так дом должен был выглядеть по проекту.

В центральной части здания планировалось построить автоматическую парковку. Перемещение автомобилей в системе должно было быть автоматическое — водителю необходимо лишь заехать на платформу, далее система самостоятельно ставит машину в свободный слот.

Сдать готовый объект застройщик должен был в четвертом квартале 2016 года, но в 2015-м стройка была заморожена. Дело в том, что краевая администрация запретила возводить в историческом центре дома выше 12 этажей. Позже стало известно, что застройщика попросили снизить этажность здания с 25 до 19 (часть этажей должны были стать подземными). В результате застройщику пришлось пересмотреть целевое назначение части помещений.

Окна высотки выходят на Всесвятское кладбище, но никого из будущих жильцов это не смутило. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Строительство собирались возобновить в 2019-м и закончить работы в конце 2021 года, но техника на объекте так и не появилась.

В соцсетях появлялись слухи о том, что достраивать здание никто не собирается, оно пойдет под снос. Однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», ровнять с землей высотку никто не планирует.

Застеклить успели лишь одну квартиру. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Объект, как и прежде, находится в частной собственности, инвестор тот же. На сегодня, по решению судов, этажность дома ограничена – выше, чем сейчас, он уже не будет, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов в эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар». – Инвестор ведет работы по перепроектированию этого здания, это, конечно, занимает время. Но администрация города заинтересована, чтобы этот объект был закончен и в городе исчезли все недостроенные здания.