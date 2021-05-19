На курортах Кубани 90% гостиниц и отелей забронировано до 1 сентября

На курортах Кубани с начала 2021 года уже успели отдохнуть 3 млн туристов Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Сокращение, а то и вовсе отмена чартерных рейсов в Турцию до конца лета все очевиднее выводит курорты Краснодарского края в непререкаемые лидеры по наполнению их отдыхающими.

- Это сезон будет особенным, большая часть тех, кто привык отдыхать за рубежом, приедут на побережье края. 90% гостиничного фонда краевых курортов выкуплены до конца летнего сезона, - предупредил глава краевой администрации Вениамин Кондратьев.

Надо сказать, что курортный фонд в крае немаленький - 242 тысячи номеров. И поселиться там с забегом в воды Черного или Азовского морей удастся не всем.

И вот теперь краевые власти вынуждены дать возможность застройщикам на возведение новых гостиниц и отелей.

- У нас сейчас нет другого выхода, кроме как создавать условия для строительства новых отелей, - сказал глава края.

В целом, с начала 2021 года на курортах Кубани уже успели отдохнуть 3 млн туристов. И это на 20% больше, чем было в 2019 году, в разгар пандемии коронавируса.