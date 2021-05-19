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В Краснодаре не будут сносить заброшку-долгострой на проспекте Знаменского. Поликлинику, которую начали возводить в 2006 году будет достроена. Об этом мэр краевого центра сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 19 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

— Сносить старое здание мы не планируем, — рассказал Евгений Первышов. - Уже готов проект. Эксперты предложат технические решения по укреплению фундамента, современным правилам пожарной безопасности и сейсмоустойчивости.

Глава города особо подчеркнул, что долгострой станет детской поликлиникой. Земельный участок находится в бессрочном пользовании муниципалитета, здание-недострой передано в муниципальную собственность по решению суда.

Как известно, строительство поликлиники началось в 2006 году. Его вело Министерство обороны РФ. Через четыре года стройка полностью остановилась из-за прекращения финансирования проекта. В 2017 году по поручению главы города Евгения Первышова специалисты администрации начали работу по признанию объекта бесхозным. Через год муниципалитет обратился с иском о передаче объекта в собственность. Требования города был удовлетворены.

Строительство поликлиники начнется после прохождения проектом госэкспертизы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что муниципалитет подготовил заявку на финансирование и получил субвенцию в размере 20 миллионов рублей для проектирования достройки поликлиники по проспекту Писателя Знаменского в Краснодаре.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.