Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 мая 2021: оперштаб будет работать на курортах Кубани все лето

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская Правда» – Кубань» в режиме реального времени следит за ситуацией с распространением страшной инфекцией в Краснодарском крае. По информации «КП» – Кубань», только за прошедшие сутки на Кубани было сдано 92 положительных теста на коронавирус. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи, Кореновский и Лабинский районы.

За полгода количество заболевших за сутки на Кубани упало более чем в два раза. Это означает, что пандемия коронавируса отступает. Только происходит это не так быстро, как бы этого хотелось местным жителям. Тем не менее ситуация с распространением страшной инфекцией в регионе остается под контролем. На Кубани уже давно не случалось вспышек и очагов заболеваемости COVID-19.

По информации «КП» – Кубань», за минувшие сутки заразившиеся были выявлены сразу в 19 районах Краснодарского края – это лучший показатель в регионе на неделе. Ровно четверть заболевших за 24 часа были выявлены в краевой столице. За сутки в Краснодаре COVID-19 подтвердился у 23 человек.

Особое внимание сейчас уделяется краевым курортам. Например, в Сочи, Геленджике и Анапе за последние сутки было сдано 18, 4 и 4 положительных тестов на коронавирус. Сейчас на побережье Черного моря развернута работа оперативного штаба по борьбе с пандемией. Уже известно, что центр будет функционировать весь летний сезон.

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