Новые люди возвращают свет в кубанские станицы

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Сторонник партии «Новые люди» Алексей Шеховцов установил 11 фонарей на улицах станицы Спокойной. Это стало продолжением акции «Да будет свет» которую активисты партии проводили в марте этого года

Алексей вернулся в станицу в ноябре 2020 года, пожив в Москве и Санкт-Петербурге. Он долгое время сотрудничал с продюсерскими центрами «Black Star» Тимати, «Malfa» Максима Фадеева и баскетбольным клубом «Зенит». Алексей не забывал родной край, часто приезжал в гости к друзьям и родственникам. Но именно окончательный переезд на родину дал толчок его проекту.

В Спокойненском сельском поселении проживает 6167 человек (по данным на октябрь 2019 года), из которых 95% именно в станице Спокойной. Здесь работают несколько крестьянско-фермерских хозяйств, есть детские сады, аптеки, магазин, три школы – общеобразовательные №11, №21 и коррекционная школа-интернат. Но практически нет света. На станичных улицах всего 150 фонарей. Этого катастрофически не хватает. Для жителей стало привычным делом добираться домой, освещая дорогу фонарем.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

По подсчетам Алексея, нужно, как минимум, еще 100 фонарных столбов, чтобы можно было безопасно передвигаться в темное время суток. Цена вопроса около 1,4 млн. рублей – неподъемный бюджет для небольшого сельского поселения. Единственный выход, который пока может предложить администрация станичникам, - самостоятельно оплачивать установку фонарных столбов рядом со своими домами. Что делать тем, кто не может позволить себе подобной роскоши, не понятно.

Алексей решил изменить ситуацию. Он рассказал о малой родине в интернете и попросил помощи у всех неравнодушных. Тем более, у станицы есть своя история. Отец Алексея, Сергей Шеховцов, известный актер театра и кино, часто приглашал друзей погостить. Многие сельчане помнят, как в 2013 году в честь 150-летие он организовал праздник, где выступили актер Михаил Ефремов, сын Владимира Высоцкого Никита, актер московского театра "Современник" Дмитрий Смолев.

Проект Алексея Шеховцова стартовал в январе 2021 года. География меценатов не ограничилась Отрадненским районом и даже Краснодарским краем. Помощь уже оказали известные актеры и спортсмены: Павел Деревянко, Сергей Бадюк, Адам Яндиев, Михаил Горевой, блогеры - Алина Чусь, Снежана Самохина и Катя Трамп. Не остались в стороне Жители Дальнего Востока и Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга. Алексея поддержал каждый, к кому он обратился.

- Для меня проект важен, потому что я проводил в Спокойной каждое лето, - рассказывает Алексей. - Я влюбился в это место, в людей и природу. Четыре года назад мы с активистами помогли с ремонтом школы №11 станицы. Теперь хочу решить вопрос с освещением, чтобы после заката не было так мрачно. Понимаю, что большая сумма пропорциональна ответственности перед всеми, кто нам помогает, но могу заверить: каждая копейка пойдет в дело. Мы уже создали рабочую группу из числа активных жителей станицы, которая будет следить за денежными операциями после сбора средств.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Объединившись с друзьями, Алексей уже купил одиннадцать фонарей и установил на улице Культурной. Улица, жившая в темноте десятилетиями, теперь радует жителей светом на расстоянии полутора километров. Жители Спокойной благодарны каждому, кто им помогает. Придумали систему «благодарностей», чтобы выразить свою признательность. Так, за пожертвование в 500 рублей, можно получить грамоту участника проекта и поместить своё имя на доску почёта в школе станицы Спокойной. За 5 000 рублей - футболку с фирменным дизайном, а за 12 500 - именную табличку на новом фонаре одной из улиц.

- В сборе средств активно участвуют мои товарищи и друзья отца, которые не раз слышали о Спокойной, а кто-то в ней успел побывать и влюбиться с первого взгляда, - делится Алексей. - В Москве тоже знают о Спокойной, но в узких кругах, а хочется, чтобы знали больше. Мы хотим, чтобы проект освещения Спокойной стал прецедентом, примером того, что могут жители, объединившись.

Следить за реализацией проекта, а также поддержать его можно на платформе Planeta.ru