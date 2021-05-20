Фото: Александр ГЛУЗ.

В Сочи врачи ФК «Зенит» спасли сбитого таксистом мальчика. Медики молодежного состава футбольного клуба оперативно оказали помощь ребенку и сейчас его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Инцидент произошел вечером 18 мая. Врач «Зенита» Юрий Васин и массажист команды Дмитрий Неклюдов прогуливались рядом с отелем, где остановилась команда Константина Зырянова.

Было довольно многолюдно, однако через некоторое время толпа людей начала собираться на крики ребенка. Медики тоже направились за толпой и стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия, в котором водитель такси сбил ребенка на самокате.

Фото: Юлия БАРАНОВА

В результате аварии мальчик получил серьезные травмы - открытый перелом и обильное кровотечение.

Медики оперативно вызвали скорую, и пока скорая была в пути, Юрий Васин и Дмитрий Неклюдов принялись оказывать помощь ребенку. Они взяли у водителя такси бинты и сделали пострадавшему перевязку, чтобы избежать большой кровопотери.

Все это время они непрерывно общались с мальчиком, пока на место не прибыла бригада скорой помощи.

- Нашим врача повезло быть рядом и оказать первую медицинскую помощь до прибытия скорой. Что еще важно, они помогли пострадавшему психологически, поддерживали его эмоциональное состояние в течение 20 минут. А сейчас самое важное, чтобы парень как можно скорее поправился. Мы обязательно поддерживать с ним контакт, и надеяться на скорейшее выздоровление, - рассказал пресс-атташе команды Денис Лапшин.

Врачи передали пострадавшего коллегам, которые доставили его в больницу. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Ранее «Комсомольская правда-Кубань» писала, молодежка «Краснодара» обыграла «Зенит», матч завершился со счетом 3:1.