Эксперт назвал основные причины бэби-бума на Кубани

Коэффициент рождаемости в регионе увеличился на 7% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впервые за четыре года, с 2017, на Кубани отмечается тенденция по увеличению рождаемости. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Бэби-бум зафиксировали через 9 месяцев после самоизоляции, которую ввели в марте 2020 года.

- С января по март этого года в регионе родилось 14533 ребенка - это на 854 больше, чем за аналогичный прошлогодний период. При этом коэффициент рождаемости увеличился на 7 процентов – с 9,7 до 10,4, - рассказали в минздраве.

Такая же тенденция, согласно оперативным данным, продолжилась и в апреле - на свет появились 4249 малышей, а по итогам четырех месяцев - 18782 новорожденных. Если брать 2020 год – то тогда за этот период родилось 17830 детей, это на 952 малыша меньше. Стоит отметить, что среди родившихся в 2021 году 165 двоен.

По количеству родившихся в первом квартале этого года Краснодарский край остается в тройке лидеров после Москвы (здесь родилось 30854 ребенка) и Московской области (16726 новорожденных). А по приросту родившихся детей Кубань уступает только Москве.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Эксперт отметил, что самоизоляция – это не единственная причина бэби-бума на Кубани.

- У любого фактора всегда несколько причин. Рост рождаемости произошел не только после локдауна. Конечно, самоизоляция привела к тому, что семьи стали больше обращаться друг с другом. Но есть и другие, например, экономические условия, в Краснодарском крае они одни из лучших. Третья причина, как я считаю, – ментальность, здесь дети вторые после Бога, таких объектов поклонения хотят больше, - прокомментировал отец четверых детей, зампредседателя ЗСК края, председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский.

Также специалист отметил, что в Краснодарском крае стало меньше детей сирот, а для воспитанников из регионального бюджета выделяются деньги на покупку жилья, - по его мнению, эти моменты тоже нужно учитывать. Также на рост рождаемости влияют миграция, благосостояние жителей и другие причины.