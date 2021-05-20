Каждый забег – рекордный

Фото: пресс-служба Забег.РФ

Он пройдет в краевом центре уже 30 мая. Это событие станет одним из крупнейшим для Краснодара в период коронавируса.

- Это флагманское мероприятие для Краснодара. Жители Кубани уже соскучились по таким мероприятиям. Они приезжают на них со всего Краснодарского края, – говорит министр физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей Чернов.

Год назад «Забег.рф» стал самым массовым полумарафоном в мире. Участники одновременно вышли на старте сразу в 31 городе России.

Фото: пресс-служба Забег.РФ

- Люди, которые регистрировали рекорд, сказали, что не понимают, как это могло произойти. Но они не могли не поздравить нас с этим достижением, – говорит Ксения Шойгу, руководитель проекта «Лига Героев». – В этом году участники выйдут на старте в 84 городах. Я уверена, что это будет самый массовый забег в мире. Надеемся, что он надолго останется таковым. Но в любом случае у нас есть много малых и средних городах, где пока забег проводится только онлайн.

Вне зависимости от часовых поясов участники выйдут на старт в 9:00 по московскому времени. Синхронное начало – ключевая особенность полумарафона. Именно она сделала его самым масштабным событием в России.

На выбор участникам предложено четыре дистанции: 1, 5, 10 и 21 километр. Уже известно, что в Краснодаре маршрут забега лежит через улицу Красная.

- 2500 участников – это отличная цифра. Тем более последние 18 месяцев у нас были запрещены всевозможные мероприятия. Поэтому такой результат – это уже крутой показатель. Краснодар – очень бегающий город – говорит Алексей Пшеничный, со-организатор забега. – Мы рады, что спустя долгое время открывается улица Красная. Я уверен, что люди, которые заразились бегом, покажут свои лучшие результаты.

Фото: пресс-служба Забег.РФ

Организаторы забега неслучайно проложили маршрут через улицу Красную. Только так участники смогут увидеть, как изменился Краснодар за последние годы.

- Мы готовы создавать дополнительную инфраструктуру для занятия бегом. Краснодар – спортивный город. В ближайшее время мы планируем создать новую пешеходную зону в центре города. Мы надеемся, что она пригодится в том числе любителям бега, – говорит вице-мэр Антон Смертин. – Во время «Забега.РФ» участники пробегут по историческую центру Краснодара – улице Красной. Они увидят, как развивался краевой центр с конца 19-го века по 21-й. Это разные исторические и архитектурные стили. Мы рады принять забег и сделаем все возможное для комфорта участников.

Краснодар будет бороться за звание беговой столицы России. Год назад ею был признан Нижний Новгород. Он стал лучшим по итогам полумарафона. В этом сезоне победителя как обычно определят по трем критериям: средней дистанции, соотношения атлетов к населению города и общей скорости бега на полумарафоне.

- Раньше мы думали, что у всех городов будет плюс/минус одинаковое время. Но это не так, – добавляет Ксения Шойгу. – Также в этом году мы определим самого быстрого человека на дистанции 21 км у женщин и мужчин. Мы впервые выявим чемпиона среди любителей.

За звание чемпиона в этом году будет бороться Алексей Смертин. Бывший капитан сборной России по футболу стал амбассадор проекта. Проморолик с его участием можно увидеть на федеральных каналах.

Фото: пресс-служба Забег.РФ

- Я планирую выйти на старт 30 мая. Это будет легче, чем съемки ролика. За два дня я был на площадке 35 часов: 18 – в первый день, 17 – во второй. Чувствовал себя звездой. А потом увидел ролик, который длился меньше минуты. Но мне безумно понравилось. Хотя было сложно. Я не знал, как входить в образ. Мне говорили: «Беги». Я бежал. Было комофртно. А потом говорили: «Ну, ты хоть эмоции покажи». А я не могу, понимаете? А вокруг – актеры. Они же смеялись бы надо мной. Но я сказал: «Сейчас, дойдет дело до мяча, и посмотрим, кто это сделает лучше». Мне нравится, что в забеге мы покажем поставить рекорд. Я вообще люблю такое. Ну и бег – это то, что наполнит твой день смыслом. Полтора часа пробежки – а настроение на весь дней.

Уже второй год подряд генеральным спонсором забега становится банк ПСБ. У организации даже есть своя команда. Только в этом году на старт выйдут свыше двух тысяч сотрудников учреждений.

- Всероссийский «Забег.РФ» является уникальным событием, и мы уже несколько лет поддерживаем это знаковое для развития массового спорта мероприятие. Оно даёт возможность объединить всех любителей спорта на территории нашей страны, привить хорошие привычки регулярных занятий спортом, улучшить своё здоровье и качество жизни. Желаю всем участникам полумарафона победы не только в турнирной таблице, но и внутренней победы — как каждому в отдельности, так и в борьбе за первенство среди городов, которые будут соревноваться за звание беговой столицы России, – рассказал директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.

В этом организаторы ожидают на старте свыше 120 тысяч участников. Таким образом, «Забег.РФ» побьет свой же мировой рекорд, который был поставлен год назад. Принять участие в мероприятие можно как онлайн, так и в своем городе. Достаточно лишь пройти регистрацию на сайте забега.