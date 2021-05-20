Что стало с образом Богородицы, который загадочным образом появился на скале

О том, когда появился наскальный лик и кто его автор, до сих пор неизвестно. Фото: Эдуард ЖИГАЙЛОВ

На кубанской земле немало святых мест. Верующие убеждены, что даже короткая поездка в такой уголок излечит не только тело, но и душу. Пару лет назад список таких мест пополнил Отрадненский район, где местный житель случайно наткнулся на лик Богородицы.

В скалах около устья реки Кувы есть «окна», откуда открываются прекрасные виды на Кавказский хребет. Фото: Эдуард ЖИГАЙЛОВ

Отыскали находку в хуторе Ильич. В высоких скалах около устья реки Кувы есть «окна», у основания которых располагаются развалины древнего храма XII века. И вот как раз буквально в паре сотен метров от них — святой образ.

В скалах около устья реки Кувы есть «окна», откуда открываются прекрасные виды на Кавказский хребет. Фото: Эдуард ЖИГАЙЛОВ

- Я иногда брожу в том районе, где однажды и увидел лик. Бывал там и раньше, тогда ничего не заметил, - рассказывал «КП» - Кубань» житель станицы Передовой Юрий Репилов, обнаруживший необычную находку.

Размер рисунка - примерно 30 на 30 сантиметров. Образ Пресвятой Девы будто завис в воздухе - он расположен гораздо выше человеческого роста.

Как только находку обнаружили, местные жители стали вспоминать легенду о том, как казакам в здешних местах являлся образ Богородицы. Потому многие поверили, что лик нерукотворный. Подумывали даже о том, чтобы устраивать сюда крестный ход.

Фото: Эдуард ЖИГАЙЛОВ

Но, как удалось узнать «КП» - Кубань», после более тщательного изучения ученые сошлись во мнении - Богородицу нарисовал человек.

- Уж кто автор, неизвестно, но я предполагаю, что найденный лик — новодел, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» известный археолог Ирина Цокур. - С 1988 по 2001 годы я копала само Ильичевское городище, и никаких ликов там не находила. Мои коллеги также не видели ничего подобного, а это значит, что речь идет не о древней находке.

Такого же мнения и представители духовенства. Наскальный лик, говорят в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы станицы Отрадной, до сих пор существует. Но как таковой исторической ценности не представляет.

Правда, останавливает это не многих. Узнав об удивительной находке, люди из разных уголков страны едут на окраину Краснодарского края, чтобы отыскать этот образ. Нередко любопытные туристы попадают в беду.

- Место, где обнаружен лик Богородицы, труднодоступно. Сотовые телефоны, как правило, там не ловят. Неподготовленному человеку очень легко заблудиться, - говорят станичники. - Да еще и рядом горная речка бушует — нужно быть особенно осторожными и, если планировать поход, то с кем-то из местных гидов.