Левитан в юбке: в мэрии Краснодара объяснили крики на малышей воспитательницы детсада

Ничего предосудительного в поведении воспитателя в мэрии не нашли

В детском саду №200 Краснодара произошел неприятный инцидент. Жители соседней с ним многоэтажки услышали зычные командирские интонации и высунулись в окна, чтобы посмотреть, кому они адресованы. Но с удивлением обнаружили, что "казарменные" приказы сыпались на головы не солдат, а ребятишек детсада. Кое-кто даже записал происходящее на детской площадке на видео и выложил в соцсеть.

- Воспитатель прессует детей похлеще, наверное, чем в тюрьме ведут себя надзиратели. Я часто наблюдаю с балкона, как она таскает детей по площадке, трясет их, в лицо орет на них, отдает приказы диким тоном, — сказала автор за кадром.

Однако в мэрии Краснодара, аргументируя свою позицию мнением других родителей под постом в соцсети, не нашли причин для беспокойства.

- У педагога просто зычный голос, немного низковат тембр. Но в целом ее работой довольны родители детей. Никаких нареканий с их стороны в адрес воспитателя до сих пор не поступало, - пояснили в администрации города.