Под сиденьем трава, в бардачке - вещества: Как не сесть в тюрьму за поездку на каршеринге

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Сочи стали жаловаться на участившиеся случаи досмотров машин, взятых в аренду. Ничего не подозревающие водители останавливаются, чтобы понять, в чем дело, а в итоге рискуют влипнуть в криминальную историю.

- Ехал по дороге, останавливает меня сотрудник ДПС, чтобы проверить документы, но между делом, стал спрашивать про запрещенные вещества, - рассказывает сочинец, воспользовавшийся услугами каршеринга. - Я поинтересовался, с чем это связано? Оказалось, у наркоторговцев появилась новая схема.

«Автомобили на час» стали тайниками. В машинах прячут закладки с наркотическими веществами для дальнейшей дистанционной продажи. Каршеринг злоумышленники полюбили неспроста. Дело в том, что преступники, как правило, регистрируют «левые» аккаунты, которые заранее и без труда покупают в Сети. После чего анонимный доступ к автомобилю обеспечен, а для наркодиллера риск попасться снижается в разы. К тому же его перемещения сложнее отследить, чем если бы он пользовался собственной машиной.

Корреспондент «КП» - Кубань» позвонила в одну из каршеринговых компаний, чтобы узнать, как же себя обезопасить.

- Меня остановила полиция, говорит, что в каршеринге могут находиться наркотики. Что мне делать в таком случае? - интересуюсь я.

- Если вы столкнулись с этим, то позвоните на справочную линию нашей компании, чтобы сообщить о случившемся. Далее мы будем разговаривать с сотрудниками ГИБДД. Вы завершите аренду, а к автомобилю будут направлены наши специалисты, - уточняет оператор компании.

- Но как-то я могу перестраховаться? Что я должна сделать перед тем, как сесть в авто? - снова задаю вопрос.

- Вы просто фиксируете состояние автомобиля. Если есть какие-то повреждения, загрязнения или что-то еще, вы о них сообщаете.

Словом, если проворонил оставленную закладку — твои проблемы. А ведь «сюрпризы» пихают и под кресла сидений, и в бардачок, и даже по коврик. Но самое популярное место, по словам правоохранителей, находится под крышкой бензобака, которую отогнуть не составит никакого труда. Водитель, взявший авто в аренду, особенно, если куда-то спешит, вряд ли так досконально будет проверять транспорт.

НА ЗАМЕТКУ

Добросовестный пользователь каршеринга может оказаться за решеткой. По закону за сбыт (продажу) наркотиков наказывается по уголовной статье 228.1 УК РФ. Важно понимать, продажа или распространение любого наркотика или вещества квалифицируется как уголовное преступление вне зависимости от объема с большими сроками – вплоть до пожизненного лишения свободы.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Подозрительные предметы, которых, по всем законам автомобильного жанра, в тех или иных местах быть не должно, лучше не трогать. В случае обыска автомобиля и снятия отпечатков пальцев, попытку "потрогать" неизвестные предметы могут посчитать косвенной уликой.

В случае, если вас остановили на каршеринговом автомобиле, нашпигованном запрещенными веществами, то, прежде всего, не нужно давать никаких объяснений.

- Вы не обязаны доказывать, что найденный сверток не ваш. У нас действует презумпция невиновности, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» юрист Алексей Иванов. - Если вдруг сотрудники полиции настаивают на проведении осмотра автомобиля, то нужно добиться, чтобы он был в рамках закона, то есть при участии понятых, под протокол с использованием личных средств фиксации, например, камеры мобильного телефона.