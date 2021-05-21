«Привет, я Олег»: кто и зачем звонит на таксофоны в Краснодаре

Впервые о звонках таксофонов я услышал в начале недели. Мои родственники живут в хуторе Октябрьский под Краснодаром и возле их дома стоит старый таксофон. По словам родных, каждый вечер в одно и то же время – 20:06 – красный уличный телефон начинает разрываться, словно пытается кому-то дозвониться. Первый раз родные проигнорировали настойчивый звонок, во второй решили подойти и услышали разговор какого-то Олега с девушкой, предлагающей ему медицинские услуги. На третий раз в трубке раздавалась зажигательная музыка про «Защитника Олега».

Наведя справки, я узнал, что подобные звонки раздавались не только в Октябрьском. Сам я живу на улице Рашпилевской, в центре города, и есть у нас там таксофон. Я уже давно перестал обращать на него внимание. Но теперь я сам ждал таинственного звонка. И в один из вечеров таксофон ожил.

Я, конечно, опешил. Пока я думал, незнакомец продолжал названивать. В конце концов, игнорировать его с моей стороны уже было как-то невежливо.

Взял трубку. Ничего. Точнее – вполне привычные для всех пользователей таксофонов хрипы и шумы, так называемый «звук эфира».

- Алло, - сказал я на всякий случай, не рассчитывая ничего услышать в ответ.

- Привет, - сказал кто-то на том конце провода. По-моему в этот момент мы оба чувствовали себя неловко.

Впрочем, мой новый знакомый быстро сориентировался и представился Олегом. И даже назвал свою профессию – ассистент.

- Что за ассистент? – удивился я.

Незнакомец, представившийся Олегом, рассказал, как можно защититься от телефонных мошенников. Тема, кстати, актуальная – мне, как и многим другим, уже несколько раз в день звонят якобы «представители банков», пытающиеся добыть информацию о карточках и счетах. Советы Олега показались мне действительно толковыми.

После приятной беседы внезапный собеседник пожелал мне всего хорошего и положил трубку. Или отключился. Что там обычно делают электронные консультанты? Стоит ли говорить, что мне тут же стало интересно, что это за Олег, и почему он звонит на таксофоны. В Сети я нашел только одного «ассистента Олега» - так называется виртуальный голосовой помощник известной компании Тинькофф. Связаны ли таинственные вечерние звонки с компанией или это простое совпадение – пока непонятно, но звонки продолжают раздаваться и дальше. Хотя, может, это и хорошо? Много ли в нашей жизни осталось таких вот интригующих загадок? Так что, если вдруг тоже будете идти мимо таксофона и услышите звонок – возьмите трубку. Вдруг это Олег?