Фото: sochi.ru.

В Сочи стартовала акция «Нет COVID-19! Да вакцинации!». Она проводится по инициативе главы города Алексея Копайгородского. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта. Пандемия коронавируса при таком наплыве отдыхающих требует усиленного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Поэтому на курорте активно дезинфицируют пляжное оборудование, аттракционы, общественный транспорт и парковую мебель.

Жителей курорта прививают российскими вакцинами. Две из пяти – «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона» – разрешены для использования у лиц старше 60 лет, так как осложнения от такого укола минимальны. Препараты, которыми производится прививка доказали свою безопасность и эффективность. В рамках акции в Сочи запланирована вакцинация населения, а также сотрудников крупных предприятиях курорта.

Фото: sochi.ru.

– В первую очередь это, конечно, касается представителей профессий, предполагающих частые контакты с людьми, - обратил внимание Алексей Копайгородский. - Это работники социального блока, отраслей культуры, спорта, санаторно-курортной сферы и общественного питания, а также всего аппарата администрации города и силовых структур.

По его словам, прививочная кампания будет проходить на базе лечебно-профилактических учреждений, а также в мобильном прививочном пункте в ТРЦ «Моремолл». Всего сейчас в гороте развернуто 16 пунктов вакцинации, в том числе выездной для работы в отдаленных горных селах.

Все, кто пройдет два этапа вакцинации, получат специальную наклейку «Почетный участник городской сочинской акции «Нет COVID-19! Да вакцинации!». Физические лица смогут выбрать информационную карточку, наклейку на телефон, паспорт или личный автомобиль. Их дизайн разработан администрацией Сочи.

Фото: sochi.ru.

Компании и предприятия, которые будут целенаправленно отправлять персонал на вакцинацию, также получат наклейки. Для отелей, санаториев, магазинов, предприятия общественного питания, фирмы такси это будет служить информационным сигналом для туристов. Наклейки станут гарантом безопасности и социальной ответственности бизнеса, соблюдения на предприятиях необходимых санитарно-эпидемиологических требований в условиях пандемии коронавируса.

В Сочи вакцинацию прошли уже более 40,5 жителей. В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что записаться на прививку можно у участкового терапевта по месту жительства либо на официальном портале Госуслуг. Вакцинация проходит не только для жителей, но и для гостей курорта, пребывающих на территории Сочи более 21 дня.