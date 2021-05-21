Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 мая 2021: более полумиллиона жителей Кубани сделали прививку от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская Правда» – Кубань» не перестает наблюдать за ситуацией с распространением инфекцией в регионе. Как стало известно «КП» – Кубань», только за предыдущие сутки на Кубани было сдано 93 положительных теста на коронавирус. Самые высокие показатели заболеваемости в регионе зарегистрированы в Краснодаре, Новороссийске, Динском и Тимашевском районах.

На помощь в борьбе со штрафной инфекцией пришла массовая вакцинация населения. Она стартовала в Краснодарском крае в конце прошлого года. Сейчас прививку от COVID-19 сделали 505 827 человек. Эта цифра увеличивается на несколько тысяч каждый день.

– Единственная возможность остановить пандемию коронавируса – сделать прививку. Мы постарались создать для жителей края максимально комфортные условия, проводим вакцинацию как в поликлиниках крупных городов, специально оборудованных местах в торговых центрах, так и фельдшерско-акушерских пунктах небольших поселений. Заболеваемость идет на спад, но это не повод самоуспокоиться. Основное внимание – людям старше 60 лет, они по-прежнему в зоне риска. Кроме того, сейчас край входит в высокий курортный сезон, и нам важно прививать как можно больше жителей, задействованных в туристической сфере. Это позволит обезопасить жителей края и отдыхающих со всей страны, не допустить вспышки заболеваемости, провести летний сезон комфортно, а главное – сохранить здоровье свое и своих близких, – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что формирование коллективного иммунитета в Краснодарском крае произойдет, когда вакцину получает как минимум 60% взрослого населения, или 2,7 млн. жителей.

Сейчас на Кубани работают 239 пунктов вакцинации от коронавируса.

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