Фото: sochi.ru.

В Сочи, прошедших вакцинацию от коронавируса, пометят специальными наклейками. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

- Всем привившимся от коронавиурса выдают специальные наклейки «Нет COVID-19! Да вакцинации!», их можно наклеить на паспорт, телефон или стекло автомобиля, - пояснил мэра. – И такие стикеры получит любой участник акции, которую запустили в городе.

Фото: sochi.ru.

Эти наклейки в Сочи выдают всем, кто прошел полную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Уколоться от COVID-19 в Сочи можно на базе лечебно-профилактических учреждений, а также в мобильном прививочном пункте в ТРЦ «Моремолл», который находится на улице Новая Заря, 7. Всего сейчас в городе развернуто 16 пунктов вакцинации, в том числе выездной для работы в отдаленных горных селах.

Все, кто пройдет два этапа вакцинации, получат специальную наклейку «Почетный участник городской сочинской акции «Нет COVID-19! Да вакцинации!». Люди смогут выбрать «липкий стикер», дизайн которых специально разработали в администрации Сочи.

- Они будут служить информационным сигналом для жителей и гостей курорта, станут своеобразным маркером безопасности, - подчеркнул мэр Сочи.

Раздача «прививочного стикера» совпала с массовой прививочной кампанией, которую объявили на курорте. Сочинские организации, которые отправят персонал на вакцинацию, также получат наклейки. Для отелей, санаториев, магазинов, предприятия общественного питания, фирмы такси это будет служить информационным сигналом для туристов.

- Наклейки должны стать гарантом безопасности и социальной ответственности бизнеса, соблюдения на предприятиях необходимых санитарно-эпидемиологических требований в условиях пандемии коронавируса, - пояснили в мэрии Сочи.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

- Всего за время прививочной кампании в Сочи успели привить более 40,5 жителей. Иногородние граждане могут рассчитывать на заветную вакцину после трех недель пребывания на курорте. Прививка бесплатная, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

Информационная карточка представляет собой круглую эмблему с цветами российского триколора, синим профилем коронавируса и разноцветными надписями. Эти наклейки должны стать символом туристического сезона в Сочи.

За весь период вакцинации на Кубани успели сделать прививки почти 506 тысячам человек. Это составляет 20% от объема привитых граждан, после которого формируется коллективный иммунитет.