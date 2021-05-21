У летучих мышей в Сочи нашли опасные коронавирусы: как не подхватить заразу туристам

Фото: Кавказский заповедник. Автор: Сергей ТРЕПЕТ

Ученые из московского Центра Гамалеи выявили в пещерах между Адлерским районом и центром Сочи два новых вида коронавирусной инфекции у летучих мышей. Новые штаммы получили названия «Хоста-1» и «Хоста-2». На курорте столичных ученых сопровождали научные сотрудники Сочинского национального парка.

- Летучих мышей исследовали в пещерах Хостинского района, которые находятся в труднодоступном месте и закрыты для посещения туристами, - прокомментировали ситуацию «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка. – Отдыхающие могут по-прежнему посещать оборудованную Воронцовскую пещеру и другие подобные рекреационные объекты, никакой опасности для людей они не представляют.

Сегодня на территории нацпарка обитает не менее 24 видов рукокрылых, почти все они относятся к разряду насекомоядных. Из наиболее интересных - редчайшая гигантская вечерница, достигающая в размахе крыльев полуметра.

- Летучие мыши даже спасают уникальный самшит Сочи от исчезновения, - сообщил представитель нацпарка. - Рукокрылые являются естественными врагами бабочки - самшитовой огневки. Чтобы привлечь необычных летучих мышей на территорию восстановления самшита, мы даже развесили специальные искусственные убежища для летучих мышей - бэт-боксы.

Что же до опасного вируса, то он обнаружен у малого подковоноса - разновидности летучих мышей в пещерах Сочи. Как правило, они обитают в закрытых пещерах. И специалисты категорически не рекомендуют туристам и местным жителям посещать такие пещеры Хостинского района, как «Музейная», «Хоста-1», «Колокольная», «Партизанская» и «Красноалександровская».

Фото: Кавказский заповедник. Автор: Сергей ТРЕПЕТ

Кстати, ученые исследуют не только сочинских рукокрылых. С августа 2020 года специалисты группы геномики и постгеномных исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора вместе кафедрой зоологии позвоночных МГУ начали изучать наличие коронавируса у летучих мышей, которые обитают в Москве, Подмосковье, Воронежской и Волгоградской областях, в Крыму.

КОНКРЕТНО

В Кавказском биосферном заповеднике обитают 14 охраняемых видов летучих мышей.

- Ни одна из летучих мышей, обитающих в нашем регионе, не кусает людей, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора по научной работе Кавказского заповедника Николай Ескин, - Никаких опасностей заражения через укус летучей мыши не существует. Наоборот – есть угроза уничтожения популяции летучих мышей человеком. К пещерам, дуплам и другим местам обитания рукокрылых надо относиться особо бережно.

Напомним, коронавирус зародился в Китае, и пошел именно от летучих мышей, которых люди ели. То есть если не есть тех, которые водятся в Сочи, никакой опасности они не представляют.

В заповеднике уточнили, что в пещерах известняковых обрывов в реке Хоста обнаружены три вида рукокрылых, встречающиеся в России только на Кавказе. К огромному сожалению, не удалось сохранить колонию южного подковоноса, известного в РФ из двух мест, обитавшую в Тисо-самшитовой роще. Она исчезла более 50 лет назад, вероятнее всего, под воздействием беспокойства.

- Нарушить покой летучих мышей и повлиять на их дальнейшую жизнь человеку довольно просто. Поэтому, если вы отправляетесь в спелеологическую экскурсию, помните о простых правилах: если вы обнаружили большую колонию летучих мышей, покиньте пещеру и обязательно сообщите об этом специалистам. Такие находки уникальны. Не используйте источники тепла и яркого света в пещерах, - рассказали в пресс-службе заповедника. - При встрече с летучими мышами старайтесь бесшумно пройти как можно дальше от них или покинуть пещеру.

Не посещать места обитания краснокнижных рукокрылых призывает и руководитель секции экологии Сочинского отделения РГО, член экологического совета при главе города Сочи Юлия Набережная.

- Экосистемы пещер очень хрупкие и уязвимые, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» Юлия Набережная. – И эта информация об обнаруженных вирусах еще раз как предупреждение туристам: не беспокойте летучих мышей, не пытайтесь брать их в руки и не подходите близко, чтобы рассмотреть или сфотографировать.