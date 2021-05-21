Изменения в ЕГЭ в Краснодарском крае 2021: математику можно не писать, а маску не надевать

Фото: Олег УКЛАДОВ

Экзамены для школьников в этом году пройдут по графику - коронавирус на даты не повлиял. Тем не менее учащихся ждут некоторые новшества. «КП» - Кубань» узнала, какие изменения в ЕГЭ в Краснодарском крае 2021 ждут выпускников этого года.

ЕГЭ нужен не всем

В 2021 году ЕГЭ напишут 7700 человек сдадут ЕГЭ в 2021 году, а ГИА сдадут более 13700 девятиклассников. Главные изменения в ЕГЭ в Краснодарском крае 2021 коснутся предметов. Правила сдачи выпускных экзаменов упрощены. Предметы по выбору учащимся 9 классов сдавать не обязательно.

- Так, девятиклассники получат аттестаты об обязательном общем образовании после сдачи двух обязательных экзаменов — по русскому языку и математике, - сказал директор городского департамента образования Алексей Некрасов. - По итогам результатов они получают аттестат и далее определяются, поступают они в колледж или идут в 10 класс.

Кроме того, изменения в ЕГЭ в Краснодарском крае 2021 ждут и ребят постарше. Одиннадцатиклассникам, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ надо будет сдать государственные выпускные экзамены также по двум предметам — русскому языку и математике.

А вот выпускники-гуманитарии могут вздохнуть спокойно - ЕГЭ по математике обычного уровня исключили из числа обязательных предметов, профильную сдают по желанию. Тесты они будут писать по тем дисциплинам, которые требуются для поступления в вуз.

Маску брать?

Как объяснил директор городского департамента образования Алексей Некрасов, средства защиты и перчатки будут только у наблюдателей и педагогов, которые находятся в классе вместе с учениками. Самих школьников заставлять надевать маски не будут.

Стоит сказать, что в пунктах проведения экзаменов до и после тестирования будет проводиться генеральная уборка. Помещения продезинфицируют и проветрят.

- У всех, кто входит в здание, где принимают экзамен, измеряют температуру бесконтактным способом, - сказал директор городского департамента образования Алексей Некрасов. - Кроме того, на площадках дежурят медицинские работники.

Классы охладят

Поскольку на Кубани ожидается 30-градусная жара, закономерный вопрос, возникающий у родителей, - будут ли работать сплит-системы. В департаменте образования города заверили - все пункты проведения экзаменов оснащены системой кондиционирования.

- Оборудование исправно. Его включат, как только это потребуется. По СанПИНу температура в школе должна быть не выше 24 градусов, - уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» Алексей Некрасов.

Шпоры никто не пронесет

Перед экзаменами все школы обследуют кинологи. Во время проведения самих ГИА и ЕГЭ на дежурство встанут полицейские. Это необходимо, чтобы обезопасить самих учащихся и педагогов, работающих с ними.

На входе в школу у учащихся не только измерят температуру, но и проведут через металлодетектор.

- Это позволяет сразу убрать все телефоны и другие средства связи, которые не должны быть на экзамене, — сказал Алексей Некрасов. - И самое главное — исключить попадание в школу металлических предметов.

В самих классах учащиеся будут под постоянным наблюдением. С учетом того, что помимо выпускников в каждом кабинете дежурят по два организатора и наблюдатели, а по углам висят камеры – списать не получится вообще никак. Все как на ладони! Да и в департаменте образования настоятельно советуют не брать с собой ни телефон, ни шпаргалки.

- Напомню, что в случае обнаружения каких-либо средств связи, ученик удаляется, его работа аннулируется, пересдать ЕГЭ он сможет только на следующий год, - добавил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.

КОНКРЕТНО

Даты проведения ЕГЭ в Краснодарском крае 2021

31 мая — география, литература и химия;

3 и 4 июня — русский язык;

7 июня — математика профильного уровня;

11 июня — история, физика;

15 июня — обществознание;

18 июня — биология, иностранный язык, письменная часть;

21 и 22 июня — иностранный язык, устная часть;

24 и 25 июня — информатика, ИКТ.

Наиболее популярными предметами у выпускников традиционно остаются экзамены по обществознанию, физике, биологии и истории.

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