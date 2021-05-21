Ни статуса, ни льгот: куда пропала «золотая судья» Елена Хахалева после скандальной отставки

Елена Хахалева прошла все инстанции, чтобы добиться возвращения своего статуса. Фото: Телеканал "Россия"

Скандально известная судья из Краснодара Елена Хахалева, "прославившаяся" на всю страну непомерными расходами на свадьбу дочери, была официально разжалована летом прошлого года. Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение прекратить досрочно ее полномочия. Несколько лет после того, как судья Хахалева отплясывала гопака с самыми дорогостоящими артистами российской эстрады, общественность пыталась привлечь ее то за левые доходы, то за поддельный диплом юриста. Но решающим в ее карьере, как бы мелко это ни звучало, стал вопрос трудовой дисциплины. Выяснилось, что не все судебные заседания судья посещала. Она просто просила коллег по составу отмечать свое присутствие, а сама улетала отдыхать за границу. При этом получала заработную плату.

Однако после судьбоносного заседания коллег по мантии, на котором, к слову, она ни разу не появилась, Елена Хахалева не сдалась. Отправившись, по слухам, поправлять здоровье в Грузию, судья подала апелляционную жалобу на решение коллегии в Верховный суд РФ. Но неожиданностей не произошло. Верховный суд оставил ее жалобу без удовлетворения. И надежда на восстановление в статусе судьи, а вместе с тем получение солидного пенсиона, льгот и привилегий была полностью потеряна для нее.

- Теперь Елена Хахалева станет обычным средне статистическим пенсионером, - заявили в окружении бывшей служительницы Фемиды.

Однако, добра, судя по всему, у семьи ныне простой жительницы Краснодара накоплено немало. Помнится, на свадьбу дочери судьи были потрачены баснословные деньги. Для гостей тогда пели звезды российской эстрады, специально пожаловавшие для этого в кубанскую столицу.

Ну а коротать время, свободное отныне от серьезных дел государственной важности, Елена Хахалева осталась в Грузии. Разочаровавшись в коллегах, Краснодаре и родной судебной системе, она уехала жить именно туда.

Дом судьи в триста квадратов на одной из неприметных улочек города стоит уже почти год с наглухо закрытыми ставнями. Хозяева, по словам соседей, давно не бывали здесь.

В Грузии же у Хахалевой живет вся родня со стороны мужа. А благоприятный горный воздух позволяет привести ей в порядок расшатанные в борьбе за мантию нервы. Да и нажив немало врагов, экс-судья боится поплатиться нечто большим, чем кресло и статус. Жить в изгнании для нее сейчас гораздо безопаснее.

- Чувствует она себя хорошо. Иногда созванивается с некоторыми знакомыми и рассказывает, что все в соседней стране ее очень устраивает, - продолжает рассказывать источник "КП"-Кубань" в окружении судьи.

Собирается ли Елена Хахалева вернуться в Краснодар, пока непонятно. Есть вероятность, что Кубань осталась лишь в ее неспокойном прошлом.

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