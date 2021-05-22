Настоящая кубанская клубника: как выбрать и чем отличается

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Кубань — благодатный край. Пока остальные регионы страны мечтают о свежих ягодах, жители Краснодарского края идут на рынок и покупают. Но как раз сейчас можно столкнуться с обманом. Торговцы выдают заморскую клубнику за свою. Неопытный человек вряд ли поймет, что его водят за нос. «КП» - Кубань» узнал о различиях местной и импортной ягоды и дает советы, как понять, что на прилавке настоящая кубанская клубника.

Откуда везут местную ягодку

- Наша клубничка? - спрашиваю я, дегустируя одну из ягодок в корзинке.

- Конечно, Белоречка! Ночью на огороде собирали, - как на духу говорит мне продавец в голубом фартуке.

Хотелось бы верить ей, но по графику нашу, местную, ягодку только начинают собирать. А значит купить мне предлагают иностранный товар. Тут вариантов много — в Краснодарский край везут клубничку из Армении, Египта, но самая популярная страна, тоннами поставляющая нам сочное лакомство, - Турция.

Как объясняют фермеры, настоящая кубанская клубника растет во многих районах края.

- Выращивают и в Усть-Лабинском районе, и в Северском. Знаю нескольких фермеров, у которых поспевает клубника в Белореченском и Тбилисском районах, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» фермер Николай Белозуб.

Клубника, выращенная в Усть-Лабинском районе.

А как на вкус и цвет

Распознать иностранную клубнику на витрине можно — у нее длинные мочки, достигающие порой 3 сантиметров. Но главная особенность иностранного товара красивый внешний вид, даже чересчур. Зачастую это и подкупает жителей края. Как правило, заморская ягода в лукошке манит к себе темно-красным цветом. Кубанские фермеры шутят — эта красотка не меняет свой вид и через неделю.

- Уж не знаем, чем ее опыляют, но химия хорошая! - смеется Николай Белозуб. - С таким насыщенным окрасом импортная клубника кажется свежей, даже если пролежит на прилавке под лучами солнца. Не забывайте о том, чтобы доехать до Кубани, нужно время. Удивительно, но в пути она не меняет свой товарный вид.

Конечно, в такой ягоде полезных свойств мало. Совсем другое дело - настоящая кубанская клубника.

- Наша ягода имеет разный калибр. Например, первый урожай, особенно кустики-первогодка, отличается крупными размерами. И дальше становится меньше, меньше и меньше, - объясняет фермер Николай Белозуб. - Наша клубничка на солнце переливается, а иностранная почти не блестит.

Кстати, вкус у кубанской клубники насыщенный, сладость чувствуется сразу, а послевкусие бьет ключом. А вот, например, ягода из Турции зачастую имеет травянистый вкус.

Когда ждать свою?

Клубнику из теплиц фермеры стали собирать в конце апреля. В этом году зима затянулась, из-за этого ягода пошла чуть позже, чем обычно. Кстати, отойдет она уже через пару недель. А далее пойдет лакомство, выращенное в грунте, - этот урожай начнут собирать в первых числах июня.

КСТАТИ

А что с ценой?

Безусловно, цена на импортную клубнику ниже, чем на кубанскую. Так, килограмм ягоды из Турции сейчас стоит 180-220 рублей за килограмм. В крупных супермаркетах можно найти - по 250 рублей за кило. А вот кубанская клубничка хоть и стоит в разы дороже (сейчас около 300-350 рублей), но все же доставит и удовольствие больше. Ведь человек в данном случае платит за качество.

НА ЗАМЕТКУ

Любой покупатель может поинтересоваться, откуда на самом деле прибыла «белореченская» клубника? Для этого у продавца можно потребовать накладную.

- Для официальных торговых объектов есть обязательные правила. У всех продавцов должны быть необходимые документы о лабораторных исследованиях, - говорят в краевом Роспотребнадзоре.

Отказать ему, конечно, имеют право, но тогда человеку нужно самому делать вывод.

Если у вас возникла проблема на рынках или в других торговых точках, обращайтесь в Роспотребнадзор. Консультацию можно получить в управлении торговли и бытового обслуживания населения города по телефону: 8 (861) 218-98-00.