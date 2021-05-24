Настоящая кубанская черешня: как выбрать и чем отличается

Покупатель в праве требовать у продавца документы о том, откуда товар Фото: София ФОМЕНКО

В солнечном Краснодарском крае уже вовсю идет сезон клубники, и вот совсем скоро наступит время новой ягоды – черешни. Специалисты говорят, что лучше всего покупать черешню в конце июня – начале июля. Раньше не стоит, это будет недозрелый плод или же ягода, напичканная химикатами. А вот к середине лета – добро пожаловать в черешневый рай. А «Комсомолка» поможет вам выбрать лучшие ягоды сезона 2021.

В первую очередь стоит обратить внимание на кожицу.

- У отличной черешни кожица будет гладкой и с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность скажет вам о том, что ягода не особо свежая, сорвана давно. А вот если черешня блестит – это верный признак свежести. На ощупь хорошая черешня должна быть плотной и упругой, если она мягкая, то это опять-таки говорит о том, что ягоду сорвали давно, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также специалисты говорят о том, что лучше всего покупать ягоду с плодоножкой. Так она дольше сохранит свою свежесть и чистоту, так как без веточки в ягоде могут завестись микробы.

Специалисты также обращают внимание, что лучше всего покупать ягоду с плодоножкой, так как в месте ее прикрепления при отсутствии таковой могут скапливаться микробы, что негативно скажется на ее вкусе. Также в ведомстве предупредили, что стоит отказаться от покупки ягоды с рук и на стихийных рынках. Покупатель вправе требовать документы на товар.

Кроме спелости ягоды, нужно определить еще и ее червивость. И если некоторые считают наличие живности в черешне несомненным плюсом («плод дозрел», «червячки заводятся только в хороших ягодах»), то все-таки в норме такого быть не должно. Определить, если там червяк нетрудно. Как правило, такие ягоды более тяжелые и темные. На ощупь она более мягкая и будто съедена изнутри.

И вот, вы наконец-то купили самую вкусную, сладкую и спелую черешню. И теперь ее нужно сохранить. Технология хранения такая же как у вишни, но только срок жизни короче – примерно две недели. Хранить ягоды лучше всего в темном прохладном месте. Идеально – нижняя полка холодильника. Кроме того, рекомендуется никогда не смешивать свежие ягоды с едва подпорченными, так они сразу начнут портиться. Поэтому важное правило перед хранением – их рассортировать.