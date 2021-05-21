Ай-да понаехи!: бывший житель Новосибирска, который недавно переехал в Краснодар, спас тонущего в озере ребенка

Фото с личной страницы mary_akulove

Жарким майским днем, прогуливаясь у озера Карасун неподалеку от госуниверситета, молодая пара с ребенком увидела упавшего в воду мальчика. Была это шалость, или случайность - непонятно. Спасая ребенка, вслед за ним бросилась мать. Но не мальчик, ни его мама из воды выбраться уже не могли.

Не теряя ни минуты, молодой мужчина прыгнул в озеро. Он вытащил из воды ребенка, а затем помог выбраться женщине. Оглушенные неожиданным происшествием для каждого из них, все разошлись...

Потом в соцсетях появились видео со спасением ребенка и женщины, на которых скромный молодой человек, выжимая одежду, рассказывал, что, собственно, ничего особенного не произошло. Женский голос за кадром, наоборот, утверждал, что спаситель по имени Глеб - герой.

"Комсомольская правда" - Кубань" нашла ту саму связующую нить - жену Глеба Марию - и узнала подробности произошедшего.

Мария рассказала, что семья переехала в Краснодар в феврале этого года. Ее муж Глеб работает в сфере продаж, сейчас в основном - на удаленке. Она - блогер, в семье подрастает дочка - 1 год и 9 месяцев.

- Мы переехали в Краснодар, чтобы быть поближе к морю, из-за дочки, - рассказала Мария.

На вопрос, приходилось ли ее мужу спасать людей, Мария сказал, что это - впервые. Да и вообще, в тот день они случайно оказались у озера.

- Мы направлялись в аэропорт встречать маму и по пути заехали в одну клинику. Потом решили прогуляться - и тут такое.

Спасенного мальчика и его маму молодая семья встретила впервые.

- Да, они сказали "спасибо", тоже отжали мокрую одежду, и мы разошлись. А ссадины и царапины на ногах у мужа не опасные, заживут, - заверила Мария.