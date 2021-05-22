Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 мая 2021: заболеваемость на курортах Кубани падает

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская Правда» – Кубань» в режиме реального времени следит за ситуацией с распространением COVID-19 в Краснодарском крае. По информации «КП» – Кубань», положительные тесты на коронавирус получили 95 человек.

Наиболее высокие показатели заболеваемости в регионе зафиксированы в следующих городах: Краснодар, Сочи и Армавир. Здесь выявлено 18, 12 и 7 новых случаев заражения соответственно.

Так можно сказать, что показатель заболеваемости инфекцией в регионе ощутимо ниже, чем в среднем по стране.

- Темп прироста заболевших в крае незначительный – мы ушли от 0,3% и сейчас он на уровне 0,2%, – говорит заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Краснодарского края, Татьяна Гречаная.

Отмечается, что длинные майские каникулы никак не отразились на количестве новых случаев заражения коронавирусом. Напротив, на курортах Краснодарского края заболеваемость начала снижаться.

- Мы ждали проявления так называемой отсроченной заболеваемости. Но мы этого не видим. У нас даже несколько снизилась заболеваемость в Сочи, где было максимальное число гостей, – отметила Татьяна Гречаная.

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