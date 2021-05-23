Как сварить настоящий кубанский борщ: рецепт и ингредиенты

Мммм, вкуснотища!
Фото: Тимур ХАНОВ
У каждой хозяйки борщ получается разный. Кто-то не любит свеклу, кто-то кладет меньше капусты. Кубанцы любят борщ понаваристей – здесь считают, что чем больше овощей, тем больше витаминов. Да и вкус тогда особенный – насыщенный.
Чтобы сварить настоящий кубанский борщ нам понадобится:
Мясо (говядина, свинина, курица) - 650-700 гр
Кочан молодой капусты - 300 гр
Картофель – 500 гр
Свекла – 200 гр
Морковь – 100 гр
Перец болгарский - 80 гр
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Помидоры (самостоятельно приготовленный томат или протертые томаты) - 200 гр
Сало свиное соленое - 100 гр
Масло сливочное - 50 гр
Масло растительное - 3 ст. л.
Зелень: укроп, петрушку - по вкусу
Соль - по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Шаг 1. Мясо (говядина, свинина, курица) заливаем в кастрюли водой, подсаливаем - сначала варим бульон. Кусочки должны кипеть на несильном огне 1,5-2 часа, чтобы мясо стало мягким. Когда бульон готов, достаем мясо и оставляем 2/3 бульона от объема посуды. Если он немного выкипел, то можно разбавить кипяченой водой.
Шаг 2. Свеклу столовую, морковь нужно очистить, помыть и натереть на крупной терке. Лук нарезать мелкими кубиками, а болгарский перец соломкой. Делаем пережарку. На прогретую сковороду вливаем растительное масло и обжариваем на нем овощи. За две минуты до готовности добавляем протертые помидоры.
Шаг 3. Пока готовится пережарка чистим и нарезаем средними по толщине пластинами или полукругами картофель. После чего добавляем в бульон и варим на среднем огне.
Шаг 4. Когда овощи на сковороде готовы, можно их добавлять в бульон к картофелю. Пробуем бульон – по вкусу добавляем соль и молотый перец.
Шаг 5. Капусту шинкуем и в борщ добавляем в последнюю очередь, когда картофель будет практически сварен. После чего дать борщу покипеть минут пять и выключать. Затем высыпаем зелень и даем 10-20 минут настояться под крышкой.
Подаем со сметаной и салом, также в тарелку можно добавить кусочек отваренного мяса. Приятного аппетита!