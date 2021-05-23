Как сварить настоящий кубанский борщ: рецепт и ингредиенты

Мммм, вкуснотища! Фото: Тимур ХАНОВ

У каждой хозяйки борщ получается разный. Кто-то не любит свеклу, кто-то кладет меньше капусты. Кубанцы любят борщ понаваристей – здесь считают, что чем больше овощей, тем больше витаминов. Да и вкус тогда особенный – насыщенный.

Чтобы сварить настоящий кубанский борщ нам понадобится:

Мясо (говядина, свинина, курица) - 650-700 гр

Кочан молодой капусты - 300 гр

Картофель – 500 гр

Свекла – 200 гр

Морковь – 100 гр

Перец болгарский - 80 гр

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Помидоры (самостоятельно приготовленный томат или протертые томаты) - 200 гр

Сало свиное соленое - 100 гр

Масло сливочное - 50 гр

Масло растительное - 3 ст. л.

Зелень: укроп, петрушку - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Шаг 1. Мясо (говядина, свинина, курица) заливаем в кастрюли водой, подсаливаем - сначала варим бульон. Кусочки должны кипеть на несильном огне 1,5-2 часа, чтобы мясо стало мягким. Когда бульон готов, достаем мясо и оставляем 2/3 бульона от объема посуды. Если он немного выкипел, то можно разбавить кипяченой водой.

Шаг 2. Свеклу столовую, морковь нужно очистить, помыть и натереть на крупной терке. Лук нарезать мелкими кубиками, а болгарский перец соломкой. Делаем пережарку. На прогретую сковороду вливаем растительное масло и обжариваем на нем овощи. За две минуты до готовности добавляем протертые помидоры.

Шаг 3. Пока готовится пережарка чистим и нарезаем средними по толщине пластинами или полукругами картофель. После чего добавляем в бульон и варим на среднем огне.

Шаг 4. Когда овощи на сковороде готовы, можно их добавлять в бульон к картофелю. Пробуем бульон – по вкусу добавляем соль и молотый перец.

Шаг 5. Капусту шинкуем и в борщ добавляем в последнюю очередь, когда картофель будет практически сварен. После чего дать борщу покипеть минут пять и выключать. Затем высыпаем зелень и даем 10-20 минут настояться под крышкой.

Подаем со сметаной и салом, также в тарелку можно добавить кусочек отваренного мяса. Приятного аппетита!