В Геленджике во время заплыва команда триатлонистов спасла дельфина

Дельфина увидели в районе Толстого мыса Фото: Олег УКЛАДОВ

В Геленджике проходят международные соревнования по триатлону. Один из тренировочных заплывов местная команда решила прервать по необходимости. Ребята увидели, как в сети к рыбакам попал дельфин. Триатлонисты, не сомневаясь ни на минуту, бросились спасать афалина.

- В гидрокостюмах и с оранжевыми буями на поясе ребята вышли в море, чтобы перед главным стартом, как говорится, почувствовать воду и прикинуть свои силы. Плыли вдоль берега. А в районе Толстого мыса увидели, что в сетях запутался дельфин, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

Спортсмены рассказали, что малыш был уже без сил, когда они к нему подплыли.

- Он еле барахтался, хвост запутался в сетях. Но просто распутать их не получилось, пришлось разрезать, - пояснили геленджикские триатлонисты.

Для спасения животного, пришлось повредить сети. Но поспешившие к месту рыбаки, остались недовольны происходящим. В результате между мужчинами произошел конфликт.

- Триатлонисты вызволили дельфина, несмотря на то, что пришлось поссориться с рыбаками из-за сетей. Но другого способа они в том момент не видели, - добавили в мэрии и задали, без сомнения, риторический вопрос "мы же за триатлонистов-спасателей, правда?!"