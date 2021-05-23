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Происшествия23 мая 2021 17:51

На Кубани задержали пьяного депутата и помощника главы района на служебной машине

Авто отправили на штрафстоянку
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Чиновники из Тихорецкого района, которые ночью разъезжали на служебной машине

Чиновники из Тихорецкого района, которые ночью разъезжали на служебной машине

В ночь на 22 мая в Тихорецке сотрудники ДПС остановили иномарку, которая резво ехала по городу. Когда машина остановилась, источник прыти стал понятен, – от водителя повеяло запахом алкоголя.

- Куда торопимся? – спросил полицейский, но после робкого молчания попросил пройти с ним.

Выяснилось, что за рулем ехал директор местного рынка, по совместительству депутат, а на пассажирском сидении - помощник главы района. После того, как инспекторы «пробили» номера, оказалось, что и автомобиль, на котором рассекали чиновники, – служебный.

Иномарку забрали на штрафстоянку

- Сотрудники ДПС задержали Hyunday, за рулем которого находился депутат Совета Тихорецкого района Геннадий П., на пассажирском сидении находился помощник главы района Павел С. Предположительно, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

«КП»-Кубань» известно, что служебную машину муниципального предприятия отправили на штрафстоянку. Не исключено, что после этого случая кресла чиновников сильно пошатнутся. Сейчас в администрации проводится служебная проверка. С проверкой подключилась и прокуратура. Тихорецкий прокурор поставил ситуацию на контроль.

Откуда ночью ехали депутат с помощником главы на служебном автомобиле, не ясно. Но известно, что в конце прошлого года у обоих чиновников силовики проводили обыски.

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