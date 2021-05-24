Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 24 мая 2021: в Роспотребнадзоре попросили не снимать маски

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 24 мая

«Комсомольская Правда» – Кубань» в режиме реального времени следит за ситуацией с распространением страшной инфекцией в Краснодарском крае. По информации «КП» – Кубань», только за прошедшие сутки на Кубани 95 человек попали в госпитали с инфекцией. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Армавир и Староминской район.

За полгода количество заболевших за сутки на Кубани упало более чем в два раза. Это означает, что пандемия коронавируса отступает. Медики связывают такую тенденцию с вакцинацией населения.

В Роспотребнадзоре края несмотря на это призвали носить и не снимать средства защиты.

- Знайте, что от вас зависит благополучие других людей и за вами наблюдают несколько служб. Пожалуйста, не снимайте маски – рядом с вами может быть человек, который может вас инфицировать, - сказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Гречаная.

Специалист отметила, что в крае нас есть единичные заносы инфекции в организации. Каждому хозяйствующему субъекту вручается персональное предписание и контролируется его исполнение. А доля случаев заболевания ковидом в семье превалирует и составляет 39,4%.

В Роспотребнадзоре отметили, что все списки по заболевшим и контактным, которые должны самоизолироваться, направляем в органы МВД, и они также отслеживают.

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