На каких улицах в Краснодаре запретят ездить грузовикам

Ограничения коснутся центра города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Краснодара введут бессрочный запрет на движение грузовиков в рамках проекта «Грузовой каркас». Ограничивающие знаки в городе будут устанавливать поэтапно в течение 1,5-2 лет. Об этом сообщили в администрации города.

«Грузовой каркас» это - это создание маршрутов для передвижения грузового транспорта, при этом снижения его трафика в спальных районах и частной жилой застройке, запрет транзитного грузового транспорта.

- Реализовать первый этап планируется до конца 2021 года. Сначала бессрочное ограничение для грузового транспорта введут в центре города, - сообщили в мэрии.

Фото: krd.ru

1 этап

Движение грузовых транспортных средств будет запрещено в центральной части Краснодара, ограниченной улицами Кубанская Набережная – Тургенева – Северная – Володарского – Базовская – Суворова – Индустриальная.

Фото: krd.ru

В качестве альтернативных улиц для грузовиков останутся Калинина, Чкалова, Карасунская, Леваневского, Кузнечная, Буденного, Ломоносова, Промышленная, Базовская, Суворова, Индустриальная.

2 этап

Вторым этапом запретят грузовикам ездить в Фестивальном, Юбилейном и Славянском микрорайонах города.

3 этап

Далее движение большегрузов ограничат на участке между улицами Новороссийская, Ставропольская, Старокубанская, микрорайон «Черемушки», РМЗ.

4 этап

Четвертым этапом планируется вывести грузовики из Гидростроя, Новознаменского, Знаменского, Пашковского, Комсомольского, ХБК.

5 этап

Последний этап – запрет на движение большегрузов в Северо-Восточной части города, это «Музыкальный», «Восточно-Кругликовский» микрорайоны, поселок Российский, Энка, 9й км и Авиагородок.

ПРИЧИНЫ

Причин для вывода грузовиков из города достаточно, основные – это трата денег на ремонт ям, которые образовываются под тяжестью грузовиков, аварии, загазованность.

По информации администрации города:

- ежегодно через Краснодар перевозится свыше 7 млн тонн грузов;

- с Тургеневского и Ростовского шоссе в город въезжает более 8 тысяч грузовых автомобилей в сутки;

- ежегодно на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог из бюджета города тратится более 86 млн рублей;

- показатели негативного воздействия одного грузового автомобиля на улично-дорожную сеть равняется аналогичным показателям трех и более легковых автомобилей;

- только уже за текущий год в Краснодаре произошло 21 ДТП с участием грузовых автомобилей, что составляет 10% из всего числа ДТП с погибшими и пострадавшими.

Фото: krd.ru

РЕЗУЛЬТАТ

Как реализация проекта «Грузовой каркас» повлияет на Краснодар:

- на 15% снизится воздействие шума на прилегающие к автомобильным дорогам дома

- на 15% снизится количество вредных выбросов в атмосферу

- на 20% снизится количество ДТП с участием грузового транспорта

КСТАТИ

Стоит отметить, что действие дорожного знака «Движение грузовых автомобилей запрещено» не распространяется на:

- транспортные средства почтовой службы;

- автобусы, в том числе и заказные;

- самосвалы без прицепа меньше 26 тонн;

- городскую спецтехнику.