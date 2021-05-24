Вырви глаз: на автомобилях каких цветов приезжают туристы в Сочи

Тренд сезона – ярко-розовые машины
Фото: Юлия БАРАНОВА
В Сочи 1 мая официально стартовал курортный сезон. В Прибрежном и Горном кластере сейчас отдыхают более 100 тысяч гостей. Туристы из самых разных российских регионов не испугались ни серпантина, ни возможных пробок на дорогах к морю и приехали на курорт в собственных автомобилях.
Красота - страшная сила
Фото: Юлия БАРАНОВА
Состоятельные туристы выбирают для поездки премиальные авто. Причем, кабриолеты и суперкары самых ярких цветов – от ядовито-желтого или ярко-зеленого до пурпурного глянца.
Кабриолеты и суперкары самых ярких цветов
Фото: Юлия БАРАНОВА
Тренд сезона – ярко-розовые машины, чтобы «под маникюр подходили». Красные машины тоже встречаются буквально через одну.
Красные машины тоже встречаются буквально через одну
Фото: Юлия БАРАНОВА
Белый цвет – символ стиля.
Белый цвет - символ стиля
Фото: Юлия БАРАНОВА
Белые машины стараются как-то разнообразить морскими цветами сидений, чехлы которых часто покупают специально к поездке.
Белые машины стараются как-то разнообразить морскими цветами сидений
Фото: Юлия БАРАНОВА
А вот черных машин на дорогах Сочи летом значительно меньше – в 40-градусную жару в такой «подводной лодке» даже климат-контроль не спасет.
Черных машин на дорогах Сочи летом значительно меньше
Фото: Юлия БАРАНОВА
По яркости мотоциклы не уступают автомобилям.
По яркости мотоциклы не уступают автомобилям
Фото: Юлия БАРАНОВА
Электромобили на улицах курорта самых летних цветов.
Электромобили на улицах курорта самых летних цветов.
Фото: Юлия БАРАНОВА
Все стоянки у отелей и санаториев сейчас забиты под завязку машинами с иногородними номерами. Но не только кабриолеты и суперкары припаркованы у баз размещения. Хотя, многомиллионные иномарки с тремя семерками и другими красивыми номерами занимают большинство мест на стоянках фешенебельных отелей. Подавляющее большинство гостей, судя по кодам – из Москвы и Московской области. В меньшинстве приезжие из Санкт-Петербурга, Ростовской и Воронежской областей. Попадаются даже машины с номерами Красноярского и Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской области, Республики Алтай.
Львиную долю паркинга у гостиниц занимают машины каршеринга. Многие туристы предпочитают именно этот вариант, чтобы не обременять себя на отдыхе ремонтом авто, от которого никто не застрахован. У мини-отелей от двух звезд можно встретить машины отечественного автопрома, которые доехали до Сочи из Челябинской, Курганской или Тюменской областей.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи туристы активно арендуют вертолеты и премиальные автомобили. Не менее популярны и другие дорогие развлечения – яхтинг, полеты на воздушном шаре и прыжки с парашютом.