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Общество24 мая 2021 11:04

Вырви глаз: на автомобилях каких цветов приезжают туристы в Сочи

Для путешествия к морю, как правило, отдыхающие выбирают машины самых ярких оттенков красного, желтого или зеленого
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
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Тренд сезона – ярко-розовые машины

Тренд сезона – ярко-розовые машины

Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи 1 мая официально стартовал курортный сезон. В Прибрежном и Горном кластере сейчас отдыхают более 100 тысяч гостей. Туристы из самых разных российских регионов не испугались ни серпантина, ни возможных пробок на дорогах к морю и приехали на курорт в собственных автомобилях.

Красота - страшная сила

Фото: Юлия БАРАНОВА

Состоятельные туристы выбирают для поездки премиальные авто. Причем, кабриолеты и суперкары самых ярких цветов – от ядовито-желтого или ярко-зеленого до пурпурного глянца.

Кабриолеты и суперкары самых ярких цветов

Фото: Юлия БАРАНОВА

Тренд сезона – ярко-розовые машины, чтобы «под маникюр подходили». Красные машины тоже встречаются буквально через одну.

Красные машины тоже встречаются буквально через одну

Фото: Юлия БАРАНОВА

Белый цвет – символ стиля.

Белый цвет - символ стиля

Фото: Юлия БАРАНОВА

Белые машины стараются как-то разнообразить морскими цветами сидений, чехлы которых часто покупают специально к поездке.

Белые машины стараются как-то разнообразить морскими цветами сидений

Фото: Юлия БАРАНОВА

А вот черных машин на дорогах Сочи летом значительно меньше – в 40-градусную жару в такой «подводной лодке» даже климат-контроль не спасет.

Черных машин на дорогах Сочи летом значительно меньше

Фото: Юлия БАРАНОВА

По яркости мотоциклы не уступают автомобилям.

По яркости мотоциклы не уступают автомобилям

Фото: Юлия БАРАНОВА

Электромобили на улицах курорта самых летних цветов.

Электромобили на улицах курорта самых летних цветов.

Фото: Юлия БАРАНОВА

Все стоянки у отелей и санаториев сейчас забиты под завязку машинами с иногородними номерами. Но не только кабриолеты и суперкары припаркованы у баз размещения. Хотя, многомиллионные иномарки с тремя семерками и другими красивыми номерами занимают большинство мест на стоянках фешенебельных отелей. Подавляющее большинство гостей, судя по кодам – из Москвы и Московской области. В меньшинстве приезжие из Санкт-Петербурга, Ростовской и Воронежской областей. Попадаются даже машины с номерами Красноярского и Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской области, Республики Алтай.

Львиную долю паркинга у гостиниц занимают машины каршеринга. Многие туристы предпочитают именно этот вариант, чтобы не обременять себя на отдыхе ремонтом авто, от которого никто не застрахован. У мини-отелей от двух звезд можно встретить машины отечественного автопрома, которые доехали до Сочи из Челябинской, Курганской или Тюменской областей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи туристы активно арендуют вертолеты и премиальные автомобили. Не менее популярны и другие дорогие развлечения – яхтинг, полеты на воздушном шаре и прыжки с парашютом.

СочиОбщество: ВОПРОС ДНЯКурорты Кубани