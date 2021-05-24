В Краснодаре мужчина совратил двух 15-летних девочек на территории детского сада

Расследование дела продолжается

Вечером 23 мая две 15-летние девочки прогуливались неподалеку от дома в Комсомольском микрорайоне Краснодара. По некоторым данным, к школьницам подошел неизвестный мужчина и стал угрожать травматическим пистолетом. Он заманил жертв на территорию детского сада и развратил их.

Информация о случившемся разлетелась по соцсетям. Там очевидцы рассказали, что девочки стали кричать и сторож вызвал полицейских. По официальной информации, школьницы сами все рассказали родителям.

- По данным следствия, вечером 23 мая подозреваемый встретил на улице Симферопольской двух 15-летних девочек. Фигурант, угрожая применением насилия, заставил несовершеннолетних проследовать с ним на территорию дошкольного учреждения. Там злоумышленник совершил в отношении девочек преступление сексуального характера, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что о случившемся потерпевшие рассказали родителям. А те – заявили в полицию.

46-летний мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Он подозревается «в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних». В ближайшее время его намерены заключить под стражу.

- Обстоятельства случившегося выясняются, расследование дела продолжается, - добавили в СК.

Как стало известно «КП»-Кубань», ранее мужчина уже был судим за аналогичные противоправные действия в отношении совершеннолетней. Недавно он освободился из мест лишения свободы.

Сейчас со школьницами работает психолог.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 22 мая появилось видео с мужчиной, который преследовал 10-летнюю девочку в подъезде многоэтажки по улице Промышленной в Краснодаре. Извращенца также разыскивает полиция.

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