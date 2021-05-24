Семейный квартал, которому нет равных

Фото предоставлено "ЮСИ"

Возведение семейного квартала «Достояние» началось летом прошлого года. Флагманский проект «ЮгСтройИнвест» произвел фурор уже на старте. В отделе продаж была очередь из желающих приобрести квадратные метры. Тогда за два первых дня был поставлен абсолютный рекорд продаж - реализовано около 300 квартир. Как заявляют эксперты рынка, интерес к микрорайону сегодня вырос еще больше и продолжает расти. Современное, продуманное до мелочей благоустройство, новые фасадные решения, панорамное остекление, французские окна, шикарные дизайнерские интерьеры холлов, бесшумные лифты и, конечно, качественная предчистовая отделка квартир.

Дом на уровне бизнес-класса, все в кафеле, зеркала, очень красиво. Хочу, чтобы все дома были такие в Краснодаре, хочется жить здесь, хочется чтобы ребенок ходил здесь в детский садик, - рассказала владелица квартиры в 1 литере Яна Усачёва.

Фото предоставлено "ЮСИ"

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» в приоритет ставит комфорт жителей и строительство социальных объектов. Поэтому вместе с первым литером был построен и детский сад-ясли! Яркое, современное здание, отвечающее всем требованием, - одно из самых больших дошкольных учреждений в Краснодаре. Принцип комплексной застройки реализуется во всех проектах застройщика. Эта концепция была создана генеральным директором группы компаний ЮгСтройИнвест Юрием Ивановичем Ивановым.

«Достояние» - это уже третий проект «ЮгСтройИнвест» на Кубани. И мне хочется сказать спасибо вам, дорогие друзья, за то что вы так тепло его приняли. Мы очень ценим ваше доверие. Потому что «Достояние» - это особый проект. Когда мы создавали его, то применили современные технологии, и, конечно, учли пожелания наших дольщиков. В «Достоянии» новые панорамные фасады, новая концепция благоустройства. С первыми домами мы традиционно строим социальную инфраструктуру. Уже готов первый детский сад-ясли на 300 мест, а в конце года начнётся строительство школы. Друзья, поздравляю всех с новосельем! Пусть ваша жизнь в “Достоянии” будет яркой и счастливой! С праздником!, - рассказал журналистам заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов.

Фото предоставлено "ЮСИ"

Застройщик позаботился о комфортной жизни новосёлов - большой подземный паркинг находится прямо во дворе 1 литера. Также в семейном квартале есть все необходимое для занятий спортом. Например, крытый тренажерный зал уже ждет своих гостей! И, конечно, развитая социальная инфраструктура - планируется строительство еще двух детских садов и школы. Ее возведение начнется в конце этого года.