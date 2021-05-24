Горячие девочки помоют машинку: уличные гонщики устроили провокационную фотосессию

Краснодарские стрит-рейсеры возвестили о начале сезона. Фото: https://www.instagram.com/vip_racing/

У краснодарских уличных гонщиков есть как минимум два повода заявить о себе. Во-первых, погода, как говорится шепчет, увлекая поддать газку и пуститься во все тяжкие. Во-вторых, не иссяк, как оказалось, порох в пороховницах у создателей фильма "Форсаж", кому поклоняется каждый стрит-рейсер в стране. В кинотеатрах супер-гонщики начали свой девятый по счету заезд.

А их краснодарские подражатели объявили о старте сезона. Сделали они это, как всегда провокационно, устроив жаркую видеосъемку с полуголыми девочками в главных ролях. В пене всё - красотки, автомобиль, камера.

- А можно ли заказать такую мойку моей машины? - тут же отреагировали на покачивание девичьих бедер водители-мужчины в сети.

Кстати, оказывается, можно.

- Пошло! - дали свою оценку комментаторы-женщины.

К слову, в эфире радио "КП"-Краснодар" правоохранители сообщали, что уличные гонки в Краснодаре практикуются. Но почти всегда экипажи ДПС предотвращают незаконные заезды еще до начала мероприятия. И скорее всего, от стрит-рейсинга в Краснодаре остался только узнаваемый антураж - голые девочки и шикарные тачки.