Гламурный фотограф: Что известно о мужчине, который преследовал школьницу в Краснодаре

Мужчина преследовал девочку в подъезде, но поняв, что его разоблачили, скрылся. Фото: кадр из видео.

На выходных в соцсетях появилось видео, которое не на шутку напугало родителей. В объектив камер дома на улице Промышленной, 23 в Краснодаре попал странный тип в полосатой футболке. Мужчина долгое время стоял у подъезда и поглядывал на маленькую девочку, что была неподалеку. Школьница с портфелем, судя по всему, быстро поняла, что незнакомец представляет опасность.

Открыв дверь подъезда, она немного замедлила шаг. Мужчина подбегает, девочка вежливо пропускает его вперед, а сама остается на улице. В подъезде незнакомец останавливается у двери, понимая, что его обхитрили.

Мужчина долгое время выслеживал школьницу. Фото: кадр из видео.

А спустя полминуты в подъезд входит школьница, которая резво поднимается на свой этаж, где, по всей видимости, ее уже ждали родные.

Мужчина сначала даже побежал за ней, но остановился. Встав в пролете между этажами, он стал странно вести себя, трогая ширинку на своих джинсах. А позже скрылся.

Девочка успела проскользнуть, когда незнакомец замешкался. Фото: кадр из видео.

Испуганные родители осмотрели камеры видео наблюдения и увидели лицо человека, преследовавшего девочку. К счастью, со школьницей ничего не случилось, однако ненормальным поведением заинтересовались правоохранители, которым быстро его разыскали.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», это 43-летний Дмитрий Королев (имя и фамилия изменены — Авт.), родом он из Сочи. В городе его больше знают как фотографа, на местных сайтах размещено объявление с его услугами, правда, нигде он не оставил свой номер телефона, да и расценки на его работу скрыты. Стоит сказать, отзывов о нем нет, скорее всего, фотографировать он начал недавно.

Зато известно, что ранее Дмитрий имел проблемы с законом.

Мужчина родом из Сочи, где ранее попался на крупном мошенничестве.

- Летом 2019 года его осудили по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество» в крупном размере. Его приговорили к 2 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает «КП» - Кубань» источник в суде. - Однако спустя месяц он обжаловал приговор. Согласно новому решению, его освободили из-под стражи, заменив лишение свободы на исправительные работы.

Потеть на благо государства ему надо было два года (срок, к слову, еще не истек). Кроме того, из заработной платы осужденного удерживается 15% в доход государства.

Правда, постоянной работы у мужчины нет — перебивается он шабашками. К тому же, он погряз в долгах. Согласно базе данных приставов, на нем висит долг более 2 миллионов рублей, а также просроченный кредит - более 620 тысяч рублей.

А теперь мужчине предстоят рассказать, зачем он преследовал школьницу. По данному факту возбуждено уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности.

- Местонахождение и личность фигуранта установлены, - сообщили «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

На данный момент, как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчина не задержан, однако с ним проводятся необходимые следственные действия.

- Расследование уголовного дела продолжается, - добавляют в краевом Следкоме.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Странный мужик»: краснодарец преследовал школьницу и попал на камеры видеонаблюдения

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