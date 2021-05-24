«Еще один извращенец»: Житель Краснодара раздавал детям деньги за их объятия

Фото: соцсети

За последний месяц в Краснодаре участилось количество извращенцев на улицах города. Месяц назад 18-летний парень растлевал восьмилетнюю школьницу по улице Промышленной. Потом в том же доме появился странный мужчина, который преследовал девочку в подъезде. В тот же день в другом районе города мужчина совратил двух 15-летних школьниц в детском саду.

Одна история хуже другой. И вот 24 мая пользователи социальных сетей выложили видео, на котором взрослый мужчина раздает детям деньги, а потом лезет к ним обниматься. Как в случае и со «странным мужчиной» с Промышленной, никаких активных действий этот мужчина не предпринимал, но его поведение вряд ли можно назвать нормой. Однако что с ним делать, предстоит выяснить полиции.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается личность гражданина, а также мотивы его действий. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение, - сообщил «КП»-Кубань» руководитель пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Тем временем многие пользователи социальных сетей посчитали мужчину просто пьяным.

- Да ну он напился же, вот и стал таким добрым. Мог бы и взрослым денег дать, - пишут краснодарцы.

При этом в отношении «странного мужика» в Краснодаре возбудили уголовное дело. Что грозит новому персонажу из социальных сетей – пока неизвестно.

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На выходных в соцсетях появилось видео, которое не на шутку напугало родителей. В объектив камер дома на улице Промышленной, 23 в Краснодаре попал странный тип в полосатой футболке. Мужчина долгое время стоял у подъезда и поглядывал на маленькую девочку, что была неподалеку. Школьница с портфелем, судя по всему, быстро поняла, что незнакомец представляет опасность (читать далее).