Как после травмы вернуть управление своим телом

Фото предоставлено Клиникой Екатерининская

Бывал ли у вас случай, когда во время пробуждения в стремлении протереть глаза вы вдруг не смогли поднять руку, которая лежала всю ночь за головой и затекла? Первые эмоции - это растерянность, ужас при мысли от того, что больше никогда вы не сможете управлять конечностью, страх повредить ее в попытках поднять с кровати другой рукой. Конечность стала «чужой». Но достаточно быстро к вам приходит осознание того, что это временно, и вслед за этим - спокойствие. А каково людям, которые получили травму и потеряли контроль над своим телом на более длительный срок? Об этом и о том, как восстановиться после повреждений, мы поговорили с врачом-реабилитологом Центра восстановления Клиники Екатерининская, рефлексотерапевтом, неврологом Мариной Борисовной Бузиашвили.

- Любая травма приводит к физическим ограничениям. А кому это понравится? Масштаб катастрофы для каждого свой: у кого-то на десятом километре бега начинает болеть икроножная мышца, и он уже бьет тревогу, а кто-то после аварии не может поднять голову с подушки. И общее у них одно - неудовлетворенность своим состоянием и отсутствие полного контроля над своим телом. Пациенты после травм говорят о том, что жизнь уже не та, ощущают себя неполноценными, частично беспомощными, потому что не могут делать то, что хотят и как хотят. И иногда людей к реабилитологу приводит не забота о здоровье, а желание наслаждаться жизнью без оков, - поделилась Марина Борисовна.

- Все ли пациенты после травм нуждаются в медицинской реабилитации?

- Да, любая травма, различные переломы кости, разрывы и растяжения связок и мышц наносят определенный урон организму. Отсутствие реабилитации может привести к хроническим болям и пожизненному ограничению двигательной активности. Более того, в ряде случаев пациенты преждевременно ставят на себе крест и приписывают инвалидность, в то время как их тело способно на большее, надо ему только помочь.

Фото предоставлено Клиникой Екатерининская

- С чего начинается реабилитация?

- Реабилитация начинается с доверия между пациентом и врачом. Без этого никуда. Если коннект есть, двигаемся дальше. В первую очередь оцениваем общее состояние организма и последствия травмы, то есть выполняем диагностику. Потом выстраиваем курс восстановления. В нашем Центре так выстраивается любая реабилитация - после пневмонии, после инфаркта или инсульта, после операций, а также лечебные программы для пациентов, которых мучают хронические заболевания, в том числе головные боли, артроз, бронхиальная астма и гастрит.

- От чего зависит успех реабилитации?

- Помимо доверия, успешная реабилитация во многом зависит от грамотности и вовлеченности врача. Именно он вместе с пациентом шаг за шагом проходит весь путь. Искусство доктора особенно ценится тогда, когда случай кажется безнадежным. Зачастую с пациентом работает не один врач, а целая команда. Также эффективность восстановления во многом зависит от настроя самого пациента и его близких. Оснащение медицинского учреждения тоже важно учитывать.

- Как выстроена система реабилитации в Центре восстановления Клиники Екатерининская?

- У нас в одном здании пациенты проходят комплексное обследование, при необходимости консультацию смежных специалистов, курс физиотерапии, кинезиотерапии, массаж, занимаются ЛФК в тренажерном зале под руководством инструктора. Между процедурами они отдыхают в одноместных или двухместных палатах нашего дневного стационара, и все время за ними наблюдает медицинский персонал. Так мы создаем комфортные условия для пациентов и освобождаем их родственников от ряда забот.

Фото предоставлено Клиникой Екатерининская

- Бывали ли у вас случаи, которые казались безнадежными?

- Да, расскажу один из них. Пациент попал в аварию, находясь в общественном транспорте, после трех лет не вставал с постели. Его пытались вылечить сначала от многократных переломов, потом от разных неврологических патологий, но пациент по-прежнему не мог самостоятельно ходить и даже опустить голову. Ко мне он попал уже изнуренным, без надежды на улучшения, ощущающим себя инвалидом. Мы сделали рентген, который показал, что все кости срослись. При адекватной реабилитации мужчина мог уверенно встать, ходить, жить, а не просто существовать. Восстановлению препятствовал психосоматический фактор - когда-то после происшествия ему дали установку, что нельзя ходить, давать нагрузки, чтобы не усугубить ситуацию. И он даже не совершал попыток подняться с кровати. Вместе с подопечным мы работали примерно год. Мы снова приводили его тело в чувства, напоминали ему уже давно забытые движения с помощью занятий гимнастикой, физиотерапии, иглорефлексотерапии и других средств, и самое главное - работали с его головой. В результате он восстановился, вернулся на работу и начал новую активную жизнь. И подобных случаев много: детки после травм, спортсмены после операций, без которых можно было бы обойтись.

- В каких случаях необходима помощь психолога пациенту после травмы и его близким?

- Психологическая помощь требуется всем. Бывает так, что именно психосоматический фактор, убежденность пациента в его обреченности мешает восстановиться в полной мере. В некоторых случаях родственники начинают чрезмерно опекать и во всем ограничивать, воспринимая человека после травмы как инвалида. Часто такие выводы бывают необоснованными. Близкие должны поощрять пациента в его стремлении вести активный образ жизни, общаться с людьми и выходить в свет.

Таким образом, главное, не позволять сомнениям поставить крест на своей жизни. Цель реабилитации - дать возможность человеку не существовать, а полноценно жить и получать удовольствие, работать, вернуться к занятиям спортом и уверенно стоять на ногах. Не всегда в стрессовой ситуации мы можем адекватно оценить свои возможности, и врач-реабилитолог может в этом помочь.

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