Зампредседателя Совета депутатов на Кубани оштрафовали после пьяной езды

Проводится служебная проверка

В ночь на 22 мая в Тихорецке сотрудники ДПС остановили иномарку, которая резво ехала по городу. Когда машина остановилась, источник прыти стал понятен, – от водителя повеяло запахом алкоголя. Выяснилось, что за рулем ехал директор местного рынка, по совместительству депутат, а на пассажирском сидении - помощник главы района. В придачу, они колесили по ночному городу на служебной машине.

На месте проходить медосвидетельствование водитель отказался. За что получил штраф. Также его привлекли за использование служебного авто вне рабочее время.

- 22 мая сотрудники ДПС задержали служебный автомобиль, принадлежащий муниципальному унитарному предприятию Тихорецкого городского поселения, за рулем которого находился чиновник с признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте и в медицинском учреждении водитель отказался. В отношении него составлен протокол о невыполнении данного требования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кроме того, за использование служебной машины в личных целях в отношении директора рынка, который является по совместительству зампредседателя Совета депутатов, возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Самоуправство».

- Тихорецкой межрайонной прокуратурой поставлен на контроль ход и результаты административного расследования по факту отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения заместителя председателя Совета депутатов Тихорецкого городского поселения, - добавили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ни статуса, ни льгот: куда пропала «золотая судья» Елена Хахалева после скандальной отставки

Где сейчас живет и чем занимается бывшая вершительница судеб (читайте далее)