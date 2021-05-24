В Краснодаре пенсионеры не могут купить бумажный проездной

Пенсионеры жалуются, что в точках продаж бумажных проездных нет, только карты. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В конце каждого месяца жители кубанской столицы спешат приобрести льготный проездной. Правда, в этот раз купить бумажный проездной удалось далеко не всем. Пенсионеры жалуются, что в точках продаж их просто не найти.

- Отстояла очередь в киоск, чтобы купить себе на июнь проездной, а в итоге оператор мне говорит, что они кончились и больше их не будет. Предложили альтернативу — приобрести карту. С нее в общественном транспорте будут списывать поездки. То есть теперь будет лимит? - спрашивает «КП» - Кубань» краснодарская пенсионерка Валентина Сухомлина.

Останется ли льготный проездной — таким вопросом задаются многие.

- Все действующие сейчас льготы сохранены, об их отмене речи не идет, - заверили в региональном министерстве труда и социального развития.

«КП» - Кубань» связалась с представителем компании «Час Пик» - оператора безналичной оплаты в Краснодаре, который предоставляет социальные проездные. Как оказалось, отсутствие бумажных проездных в киосках связано с повышенным спросом на «электронные». К тому же граждане выбирают наиболее удобный пункт продаж для приобретения проездного. Грубо говоря, в одном киоске бумажных билетов остается много, а в другом — нет.

- В связи с этим возможно возникновение ситуации, когда наличие бумажных проездных билетов в конкретном киоске не соответствует спросу в текущий момент, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в компании «Час Пик». - Контроль и пополнение остатков бумажных проездных производится ежедневно перед открытием киоска.

К слову, льготники могут воспользоваться электронным проездным, проще говоря, пластиковой картой.

Вот такие карты предлагают приобрести тем, кто пользуется льготами. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Они аналогичны бумажным, и количество совершаемых поездок по ним, как и по бумажным, не ограничено, - объяснили «Комсомольской правде» - Кубань» в компании «Час Пик». - Единственная разница — в случае утери, бумажный проездной не восстановить, пластиковую карту — возможно.

НА ЗАМЕТКУ

Как и в случае с бумажным билетом, выдача и активация «пластика», производятся на основании паспорта льготника и справки, подтверждающей право пользования льготным проездом на гортранспорте. Ее человек получает в соцзащите. Карточка начинает работать после того, как на нее зачисляются деньги. Стоимость такая же, как и у стандартного бумажного проездного.

КСТАТИ

Какие расценки сейчас

Проездной на городской автобус теперь будет стоить 350 рублей, на трамвай или троллейбус – 440 рублей, на два вида транспорта – 550 рублей, единый проездной на все три вида транспорта – 690 рублей. То есть фактически льготники, как и в предыдущие годы, будут платить меньше половины полной расчетной стоимости проездного.

Продлить социальный проездной можно с 20-го (предыдущего месяца) по 15-е числа (нынешнего месяца) в Центрах обслуживания пользователей и киосках по продаже проездных на остановочных пунктах.

КОНКРЕТНО

Получить и активировать такую карту можно в пунктах выдачи, расположенных в Краснодаре по следующим адресам:

– Пашковская, 83,

– Ставропольская, 318,

– пр-т Чекистов, 37,

– пр-т Чекистов, 36 А (трамвайная остановка «Проспект Чекистов»).

ЭТО ВАЖНО!

Кому предоставляются льготы?

1) жертвам политических репрессий, являющимся пенсионерами;

2) труженикам тыла;

3) гражданам Российской Федерации – ветеранам труда: после назначения им пенсии в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации; получающим пенсию по иным основаниям, либо получающим ежемесячное пожизненное содержание за работу (службу) по достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию;

4) гражданам Российской Федерации – ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости;

5) детям из многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных организациях;

6) пенсионерам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, независимо от ведомства, в котором они получают пенсию;

7) федеральным льготникам: инвалидам и детям-инвалидам; лицам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий; инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; несовершеннолетним узникам фашизма; ветеранам боевых действий; членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий; лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда»;

8) лицам, сопровождавшим инвалидов 1 группы и детей-инвалидов.