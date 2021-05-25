Что стало с детьми, загадочно исчезнувшими в Краснодарском крае

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родные детей, пропавших много лет назад в Краснодарском крае, не теряют надежды найти свою кровиночку. Одни истории исчезновения прогремели на весь регион, о других известно крайне мало. В Международный день пропавших детей «КП» - Кубань» рассказывает о тех, чьи поиски не прекращаются даже спустя десятилетия.

Иван Белый, пропал 13 мая 2021 года

17-летний подросток живет с семьей в поселке Белозерном. Вернувшись с занятий, юноша отправился в свою комнату, а затем, никому не сказав, ушел из дома. Когда родные бросились искать его, телефон был отключен. Шоком для родителей стала и странная записка, которую сын оставил в своей комнате.

Иван Белый. Фото: vk.com/poiskdetei23

- Мам, пап… у меня есть вариант свалить в Европу, тут ловить мне нечего, - написал подросток, после чего исчез.

С чем связано, такое поведение ребенка, выясняют правоохранители. Они ведут поиск мальчика не только в городе, но и за его пределами.

Виктория Костенко, пропала 24 января 2021 года

Речь идет о 14-летней Виктории Костенко из станицы Новомышастовской, которая исчезла при загадочных обстоятельствах 24 января 2021 года. Известно, что девочка воспитывается в приемной семье вместе с еще несколькими детьми. По словам матери, исчезновения ничего не предвещало. О том, куда она направилась, родные не знают. К работе подключились не только полицейские и волонтеры, но и следователи.

Виктория Костенко.

Иван Доценко, пропал в сентябре 2020 года

17-летний житель Кропоткина ушел из дома на улице Московской. Парень сказал отцу, что хочет поехать в Армавир к друзьям. Поездка планировалась двухдневная, после чего он должен был вернуться домой. Вот только родственники больше не видели парня, его телефон молчит.

Иван Доценко

Следователи организовали проверку по факту исчезновения парня.

Никита Артеменко, пропал 1 августа 2017 года

Юноша родом из станицы Брюховецкой, учится в местном многопрофильном техникуме. Правда, тем парня не видели уже почти 4 года. Дело в том, что 1 августа подросток вышел из дома, правда, куда, так и не сказал. Родные бросились искать его, но тщетно - Никита, словно сквозь землю провалился. Но родные не отчаиваются и надеются, что сын даст о себе знать.

Никита Артеменко.

Артем Давдян, пропал в ночь на 7 июля 2012 года

На момент исчезновения крохе было всего три года. Малыш исчез во время чудовищного наводнения в Крымске. Ребенок пропал вместе с отцом и дедом в ночь, когда на город обрушилась стихия. Мама чудом спаслась на дереве, отец и дед погибли, Артема не нашли ни среди спасшихся, ни среди тех, кто не выжил.

Артем Давдян.

Несмотря на то, что прошло 9 лет, малаша до сих пор ищут.

Дарья Уроженко, пропала 15 сентября 2013 года.

Дарья Уроженко

В ночь на 15 сентября 2013 года 16-летняя девушка находилась в гостя у знакомого в поселке Ильском. После чего она отправилась домой, вот только родные ее так и не встретили. Дарья просто исчезла... По факту исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Анатолий Веснин, пропал 24 мая 2011 года.

Анатолий Веснин

Молодой человек без вести исчез будучи в 17-летнем возрасте. 24 мая он пошел на занятия, но в техникуме так и не появился. Никто из товарищей его не видел.

Известно, что пропавший подросток ранее проживал на улице Железнодорожной в Новороссийске. Сбегал из дома он и раньше, правда, всегда возвращался. Но не в этот раз.

Несмотря ни на что, Анатолия до сих пор ждут дома.

Юлия Бондарь, пропала 9 октября 2010 года

Юлия Бондарь

Юлия - одна из тех девочек, что уходила из дома не один раз. Побеги, говорят правоохранители, школьница устраивала регулярно - подростку хотелось приключений. Потому, когда школьница пропала в очередной раз, родители особо не переживали. Думали, погуляет, вернется, но этого так и не случилось.

Ни в Кропоткине, ни за его пределами школьницу не нашли, но семья верит, что она еще вернется.

Маргарита Кирсанова, пропала 28 декабря 2009 года

Маргарита Кирсанова

Маргарита пропала в канун нового 2010 года. В три часа дня девочка пошла на новогодний вечер в школу. Праздник отмечали в спортивном зале учебного заведения в станице Михайловской Курганинского района.

Через пару часов школьников с подарками отпустили по домам. Однако Маргарита домой не вернулась.

Семья верит - девочка жива. Родители с надеждой смотрят каждый выпуск программы "Жди меня", где надеются увидеть родные глаза.

Юлия Богданова, пропала 14 ноября 2003 года

Юлия Богданова

17-летняя Юля возвращалась из вечерней школы в станице Вознесенской. Девочка села в автобус, на котором должна была приехать домой. Вот только этого так и не случилось,

На какой остановке Юля вышла и куда направилась, никто не знает. По словам знакомых, девочка могла уехать за пределы Краснодарского края. Вот только почему все эти годы она не дает о себе знать?

Альбина Пятак, пропала 8 декабря 2002 года

Альбина Пятак

14-летняя девочка тоже пропала, когда вышла из дома в Темрюке. О том, куда могла направиться школьница, никто не знает. Все эти годы поиски девочки не принесли никаких результатов. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. Девочку продолжают искать и по сей день.

Светлана Задорожная, пропала 7 декабря 2000 года

Светлана Задорожная

У 16-летней Светы поводов сбегать из дома просто не было. В школе она прилежно училась, строила большие планы на будущее. Но документы в университет школьница подать так и не успела... Декабрьским днем девочка ушла в школу. Вот только на уроках ее никто не видел. О судьбе красавицы ничего неизвестно до сих пор. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, родные и близкие девочки верят, что она жива.

Ольга и Наталья Фоменко, пропали 5 июня 1995 года

Оля и Наташа Фоменко

Родители двух сестричек Оли и Наташи живут в неведении больше 25 лет. Дочки пропали в 1995 году и до сих пор о них нет вестей. Исчезли девчонки летним днем, когда отпросились у родных в соседний хутор. Там они собирали горох, продавали стручки по стаканчикам на местном рынке, а свою маленькую выручку тратили на мороженое. Но в тот день 12-летняя Оля и 9-летняя Наташа домой так и не вернулись...

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Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, просьба позвонить по телефонам 02, 102 или по телефону в Следственном управлении края 8 (861) 268-61-76.

«Комсомолка» благодарит за помощь в подготовке материала пресс-службу Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Ольга и Наталья Фоменко, пропали 5 июня 1995 года

Оля и Наташа Фоменко

Родители двух сестричек Оли и Наташи живут в неведении больше 25 лет. Дочки пропали в 1995 году и до сих пор о них нет вестей. Исчезли девчонки летним днем, когда отпросились у родных в соседний хутор. Там они собирали горох, продавали стручки по стаканчикам на местном рынке, а свою маленькую выручку тратили на мороженое. Но в тот день 12-летняя Оля и 9-летняя Наташа домой так и не вернулись...

Ольга и Наталья Фоменко, пропали 5 июня 1995 года

Оля и Наташа Фоменко

Родители двух сестричек Оли и Наташи живут в неведении больше 25 лет. Дочки пропали в 1995 году и до сих пор о них нет вестей. Исчезли девчонки летним днем, когда отпросились у родных в соседний хутор. Там они собирали горох, продавали стручки по стаканчикам на местном рынке, а свою маленькую выручку тратили на мороженое. Но в тот день 12-летняя Оля и 9-летняя Наташа домой так и не вернулись...

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