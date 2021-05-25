Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 мая 2021: заболеваемость падает уже несколько суток

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская Правда» – Кубань» уже не один месяц непрерывно следит за ситуацией с распространением инфекции в Краснодарском крае. По последним данным, только за 24 часа положительные тесты на коронавирус в Краснодарском крае сдали 92 человека.

Как стало известно «КП» – Кубань», самые высокие показатели заболеваемости в регионе были зарегистрированы в следующих городах: Краснодар, Сочи и Анапе. Здесь обнаружено 19, 10 и 7 новых случаев заражения соответственно.

Всего за сутки в регионе было подтверждено 92 новых случая заражения инфекцией. Это самый низкий показатель заболеваемости за шесть дней. Последний раз в регионе фиксировалось не более 92 случаев заражения в среду, 19 мая.

На первый план в борьбе со страшной инфекцией вышла массовая вакцинация населения. Она стартовала на Кубани еще в конце прошлого года.

По данным «КП» – Кубань», прививку от коронавируса уже сделали свыше 500 000 жителей Краснодарского края. Каждый день эта цифра увеличивается на несколько тысяч.

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