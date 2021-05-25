Два экс-сотрудника МВД из Краснодара получили 17 и 14 лет колонии за рассылку писем с ртутью

Экс-сотрудники МВД обвинялись по четырем статьям

25 мая суд приговорил к 14 и 17 годам колонии бывших сотрудников ГУ МВД по Краснодарскому краю за рассылку писем с ртутью по иностранным посольствам, сообщили в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.

- Максиму Котоманову дали 17 лет, Дмитрию Красильникову - 14 лет колонии строгого режима", - сказали в суде.

По данным ФСБ, такие письма рассылались, очевидно, для того чтобы дестабилизировать обстановку и поссорить Россию с другими странами.

Силовики сообщали, что Котоманов в конце 2017-начале 2018 года изготовил около 200 писем в адрес посольств, других дипломатических миссий, а также руководителей Евросоюза и НАТО. В них он вкладывал приглашения от депутата Госдумы Сергея Железняка, посвященные возвращению полуострова Крым в состав Российской Федерации. Позже экспертиза признала приглашения поддельными.

Здесь стоит отметить, что послания назывались «Подари частицу земли Крыма». Но вместо земли в конверты были заложены кристаллы хлорида ртути. Это вещество вызывает сильное раздражение, а при попадании внутрь — поражение органов.

По данным ФСБ, письма с порошком тогда получили около двух десятков посольств, в том числе Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции. Это при том, что значительную часть конвертов при сортировке смогли перехватить сотрудники «Почты России».

Котоманов и Красильников были задержаны в июле 2019 года в Краснодаре. Они не признали вину. Сказали, что действовали по поручению некого Александра Жукова. Он якобы передавал письма Котоманову, а тот Красильникову, который отвозил письма в Москву и раскладывал по почтовым ящикам, не зная, что в них находится.

Но в ходе обыска дома у Максима Котоманова силовики нашли различные химикаты и весы, на которых обнаружили следы хлорида ртути.

Экс-сотрудники МВД обвинялись по четырем статьям: за незаконный оборот сильнодействующих веществ, покушение на лиц, находящихся под международной защитой, покушение на контрабанду ядовитых веществ, организацию террористического сообщества и подготовке терактов с использованием отравляющих веществ.

Максим Котоманов и Дмитрий Красильников - бывшие сотрудники ГУ МВД по Краснодарскому краю. Первый служил в бухгалтерии главка, он ушел в отставку после ДТП, в котором получил черепно-мозговую травму и II группу инвалидности. Второй ушел на пенсию по выслуге лет в звании подполковника, он служил в подразделениях угрозыска и по борьбе с оргпреступностью. Отставники, которым не было и 50 лет, познакомились еще на службе, а потом продолжили дружить семьями на гражданке.

- Данная информация не имеет составляющей полиции. Лица, указанные в статье не являлись действующими на момент совершения преступлений, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Кубани задержали пьяного депутата и помощника главы района на служебной машине

Авто отправили на штрафстоянку (читайте далее)