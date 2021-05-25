График отключения горячей воды в Краснодаре 2021: когда и где отключат воду в краевой столице в июне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стал известен график отключения горячей воды в Краснодаре 2021. Специалисты готовятся к новому отопительному сезону. Они проводят профилактические работы на тепловых сетях. Это позволит избежать неожиданных поломок во время отопительного сезона.

«КП» – Кубань» узнала график отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 14 по 27 июня горячей воды не будет по следующим адресам:

пер. Ленинский, 20/1, корп. 9 и 10.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 14 по 27 июня горячей воды не будет по следующим адресам в поселке Знаменский:

ул. Виноградная, 1, 22.

ул. Гагарина, 10, 12, 20, 33.

ул. Первомайская, 4, 6.

ул. Светлая, 5, 7, 11, 15, 17, 19.

проезд. Аэропортовский, 1/4.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 15 по 28 июня горячей воды не будет по следующим адресам в поселке Индустриальный:

ул. Степная, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12.

ул. Юбилейная, 41.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 28 июня по 11 июля горячей воды не будет по следующим адресам в поселке Колосистый:

ул. Лиссабонская, 109, корп. 25, 26, 28 и 29.

пер. им. Макаренко, 6а, 7/1, 9, 11/1, 13, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35 и 37.

ул. Прохладная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

пер. Звездный, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12.

пер. Макаренко, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 21

ул. Гвардейская, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

ул. Звездная, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42 и 44.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 21 июня по 4 июля горячей воды не будет по следующим адресам в поселке Лазурный.

ул. Дружбы, 7, 8/1, 10 и 12/2.

ул. Октябрьская, 1, 1, корп. 1, 2/1, 2/а, 2/б, 3, 3/а, 5, 5, 7, 9, 9/1, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/б, 12, 14, 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 21, 21/1, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35.

ул. Советская, 50.

ул. Спортивная, 33.

ул. Парковая, 1.

ул. Советская, 50, корп. 1, 2, 3, 4, 5.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 28 июня по 11 июля горячей воды не будет по следующим адресам в поселке отделения № 2 СКЗНИИСиВ:

ул. Ботаническая, 20.

ул. Главная, 2, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42 и 44.

ул. Лунная, 1.

ул. Объединенная, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 7 по 20 июня горячей воды не будет по следующим адресам в поселке Плодородный:

дома 2, 4, 8, 9, 10 и 11.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 7 по 20 июня горячей воды не будет по следующим адресам в поселке Пригородный:

Дома 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60.

ул. Болгарская, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4.

ул. Донбасская, 6.

ул. Победы, 32.

ул. Сербская, 7.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 7 по 20 июня горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. 3-е отделение агрофирма Солнечная, 21, 22, 23.

ул. Соколова, 19/1, 84 и 86/2.

ул. Агрохимическая, 2/5, корп. 1 и 2.

ул. Мира, 65.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 14 по 27 июня горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Олимпийская, 2, 4, 6.

ул. Фестивальная, 1, 3/1, 6, 15, 16, 17/а, 21, 49.

ул. Дальняя, 8, корп. 1 и 2.

ул. Атарбекова, 22, 24, 26, 30, 32/2, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 223, 225.

ул. Воровского, 152, 172, 177, 197, 221, 221/1, 227.

ул. Гагарина, 55, 57, 61, 63, 67, 69а, 69/2, 73/а, 73/б, 75, 75/4, 79/а, 81, 83, 89, 93, 97, 99, 103, 132, 135, 135/1, 137, 139, 141, 143, 145, 170, 186, 204, 212, 230, 238, 240, 242, 246, 248/1, 250, 250/а, 252.

ул. Рылеева, 147.

ул. Тургенева, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 112/1, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 126/1, 128, 130, 134, 135, 135/1, 136, 138, 140/1, 140/2, 140/3, 142, 144, 145, 146, 148, 148/1, 148/2, 149, 149/а, 150, 150/1, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 164, 166, 170, 179, 181, 181/1, 183, 185, 187, 187/1, 189, 189/6, 191, 193, 195, 197, 199, 199/1, 199/2, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 215/1, 217.

ул. Яна Полуяна, 58 и 60.

ул. Красных Партизан, 1а, 192, 443/1, 443, 443/2, 489, 491.

ул. Воровского, 100, 180, 195, 219, 223/1, 225.

ул. Герцена, 172, 174, 176, 178, 182, 188, 190 и 192.

ул. Гастелло, 54, 54/1, 56, 63, 65, 65/1, 67, 69, 73 и 73а.

ул. Лазурная, 66, 68.

ул. Циолковского, 18, 20, 26.

ул. Красная, 87, 89, 91/а, 91/б, 93, 192, 103, 103/а, 103/б, 103/в, 103/ж, 103/д, 103/л, 103/х, 103/и, 103/ц, 103/ч, 104, 104/а, 104/б, 104/в, 108, 109, 111, 113, 118, 118/а, 120, 122, 124/1, 127, 129, 152, 154.

ул. Октябрьская, 170, 179, 181/2.

ул. Рашпилевская, 90, 92/а, 100, 104, 106/а, 106/а1, 106/а2, 110, 125, 127, 127, корп. а, б, в и г, 137, 147 , 157, 325/1, лит. а, б, д, и-1, к, л, ч и ш, 327, лит. Б, В и В1, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347.

ул. Длинная, 120.

ул. Калинина, 331, 333, 339/3, 339/а, 341/1.

ул. Красноармейская, 75, 100, 112/а, 112/б, 114/а, 116/2, 136,

ул. Кузнечная, 6, 47.

ул. Пашковская, 83.

ул. Северная, 275/1, 279,.

ул. Буденного, 129, 143/а.

ул. Гаражная, 105, 107, 107/1, 156.

ул. Дзержинского, 99, 103, 115, 115/2, 117.

ул. 1 мая, 580, 580/3,

ул. Тепличная, 2, 11, 15, 16/1, 18, 19/1, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/2, 58, 6-, 62, 64.

ул. Котовского, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 113/1, 115, 115/а, 117, 117/1, 119, 121, 123, 125, 125, корп. 3.

ул. Монтажников, 2/1.

ул. Парковая, 1, 2, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11.

ул. Фестивальная, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44.

ул. Янковского, 137, 149, 157,

ул. Володи Головатого, 294, 306, 313, 317

ул. Седина, 159, 170, 175, 177/а,

ул. Брюсова, 100.

2-й пр. Димитрова, 27, 29.

пер. Ленинский, 6, 8/1.

ул. Российская, 650.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 14 по 27 июня горячей воды не будет по следующим адресам в поселке Российский:

ул. Сахалинская, 15, корп. 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

ул. Бигдая, 11, 12.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 21 июня по 4 июля горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Передерия, 64.

ул. Брюсова, 18.

ул. Воровского, 15.

ул. Володи Головатого, 174, 398.

ул. Новороссийская, 11, 11, корп. А.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 28 июня по 9 июля горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Каляева, 1/2, 2.

ул. Минская, 118/2, 118/4, 118/6, 119/1, 120, 120/5, 121, 122, 122/11, 122/12, 122/13, 122/14, 122/15, 126, 128.

ул. Алма-Атинская, 148, 166, 166, корп. 1-а, а-б, 170.

ул. Каляева, 1/4.

ул. Урицкого, 6.

ул. Кожевенная, 5, 6, 18.

ул. Шоссе Нефтяников, 32, 36, 38, 38, корп. 1Н, 40, 42, 44, 65, 67.

ул. Лузана, 1, 4, 8, 36, 38, 40, 41, 41/1, 46, 53.

пр. Репина, 20, 22, 24, 28, 36, 38, 40, 42.

ул. 2-я Линия Нефтяников, 6, 7/1,

ул. 3-я Линия Нефтяников, 7, 24.

ул. 4-я Линия Нефтяников, 18.

ул. Кольцевая, 38/1, 42, 44, 44/а.

ул. Новаторов, 19, 20, 21, 23.

ул. Свободы, 2, 10.

ул. Стахановская, 24, 26, 28.

ул. Строителей, 5/1.

ул. Скорняжная, 3/1.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 15 по 28 июня горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Садовая, 17, 157/а, 157, корп. б, 161/2, корп. 1 и 2,

ул. Промышленная, 19а, лит. 3, 19б, корп. 1 и 2 , 21/1, 21/2, 21/4, 21/5, 21/7, 21/8, 21/9, 21 корп. 10, 23/1, 25/2, 25/3, 25/8.

ул. Береговая, 2, 2, корп 2.

ул. Новокузнечная, 95/а, 95/б.

ул. Седина, 148, 165, 168/1, 170.

ул. Базовская, 69, 87, 89.

ул. Длинная, 183.

ул. Буденного, 161, 182.

ул. Леваневского, 79, 81, 82, 105.

ул. Горького, 173.

ул. Янковского, 88, 151, 155/а.

ул. Пашковская, 131, 139.

ул. Коммунаров, 173.

ул. Володи Головатого, 302, 359.

ул. Красная, 156, 160.

ул. Красноармейская, 140.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 28 июня по 11 июля горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Российская, 74/1, 77, 94, 100, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140.

ул. 1 мая, 91, 91/а, 91/б, 93, 97, 97/1, 99, 165, 167,

ул. 40-летия Победы, 33, корп. 4, 33/4, 33/6, 33/8, 35, 35/3, 37, 37/1, 39, 41, 43, 63, 65, 67, 69, 71, 144/4, 144/5, 144/а, 146, 146/2, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/8, 146/9, 148, 148/1, 148/2.

ул. Черкасская, 26, 28

ул. Весенняя, 21,

ул. Лиссабонская, 109, корп. 20, 21 и 27.

ул. Захарова, 35, 35/1, 39, 43, 47, 55.

ул. Станкостроительная, 4, 10, 14.

ул. Речная, 2.

ул. Кутузова, 16/1.

ул. Зиповская, 18, 22.

ул. Московская, 42, корп. 5, 6, 9, 18 и 19, 48, 52.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021 создавался из-за необходимости проведения промывки и опрессовки труб в домах местных жителей. Это создаст комфортные условия для людей зимой, в разгар отопительного сезона.