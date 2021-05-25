С лезгинкой, но без традиций: Игрок ФК «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов женился

Фото: instagram.com/kokorin99889/

Футболист «Краснодара» и молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов попрощался с холостяцкой жизнью. Пышное торжество состоялось в Махачкале – на родине воспитанника клубной академии «быков».

Как стало известно, «КП» – Кубань», избранницу 21-летнего футболиста зовут Амина. Она родом из Махачкалы.

Сам Магомед-Шапи неохотно говорил о своей личной жизни. Он никогда не афишировал отношения с девушками. Поэтому о свадьбе игрока болельщики узнали из инстаграма друзей футболиста.

На свадьбу пара выбрала традиционные наряды. Магомед-Шапи облачился в строгий темный костюм, а кареглазая брюнетка предпочла платье стиля «рыбка».

Судя по кадрам, молодожены отказались от ряда традиций. В частности, во время торжества девушка не скрывала своего лица, как было на свадьбе известного дагестанского бойца – Хабиба Нурмагомедова.

Зато торжество не прошло без лезгинки. Магомед-Шапи Сулейманов показал все свои навыки и сорвал настоящие овации у публики.

На свадьбу молодожены пригласили только близких друзей и родных. Неизвестно, были ли на свадьбе игроки «Краснодара».

«КП» – Кубань» не удалось найти публикаций в социальных сетях футболистов. Но не исключено, что они появятся позже, когда молодожены получит снимки со свадьбы.

Известно, что торжество прошло в одном из самых помпезных ресторанов Махачкалы. Удивительно, но цены здесь оказались сильно ниже краснодарских.

Например, минимальная стоимость банкетного меню на человека составляет всего 1200 рублей. Это почти в два раза ниже расценок на Кубани.

Сейчас молодоженов ждет медовый месяц, а уже в июне паре предстоит вернуться в Краснодар. Здесь «быки» начнут подготовку к новому сезону чемпионата России.