В Краснодаре ввели в эксплуатацию детский сад на 300 мест

Фото предоставлено группой компаний "ЮгСтройИнвест"

Департамент архитектуры и градостроительства выдал застройщику «ЮгСтройИнвест» разрешение на ввод садика в эксплуатацию.

– Компания построила новый социальный объект без привлечения бюджетных средств. После того как застройщик подаст пакет документов на новый объект, управление экономики города оперативно сформирует заявку для получения средств на приобретение социального объекта, которую направят в администрацию Краснодарского края. Открыть детский сад для воспитанников планируют осенью 2021 г., – рассказал первый заместитель главы Краснодара Евгений Наумов.

Фото предоставлено группой компаний "ЮгСтройИнвест"

Двухэтажное здание детсада рассчитано на 16 групп:Детсад «Пчёлка» находится на территории семейного квартала «Достояние», напротив 1 литера с подземным паркингом, который был сдан в минувшую субботу. Социальный объект – первый в семейном квартале. Рядом будет современная школа на 1550 мест, строительство которой планируют начать до конца года, а также еще два детских сада на 300 мест каждый.

– четыре ясельные группы (от 1,5 до 3 лет);

– три группы младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет);

– три группы среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет);

– три группы старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет);

– три подготовительные группы.

У каждой группы, рассчитанной на 18-20 воспитанников, будет своя игровая площадка с теневыми навесами площадью 40 кв. м. Все игровые комнаты и спальни оснащены ультрафиолетовыми облучателями для обеззараживания воздуха. По периметру и внутри детского сада установлена система видеонаблюдения.

На первом этаже находятся медицинский блок, столярная мастерская, пищеблок и пост охраны. На втором – музыкальный, физкультурный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога.