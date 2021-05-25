Виталий Игнатенко провел «летучку» в пресс-центре «Комсомолки»

Заслуженный журналист России Виталий Игнатенко с членами СЖ Сочи
В пресс-центре сочинского представительства «Комсомольской правды» по приглашению директора филиала «КП» в Краснодарском крае Дмитрия Михеева состоялась встреча с заслуженным журналистом России, Почетным гражданином города Сочи Виталием Игнатенко.
- Это была встреча «без галстука», каждый журналист сочинского СЖ мог задать свои вопросы за чашкой чая, обсудить новостную повестку и наметить планы на будущее, - пояснил Дмитрий Михеев.
Как выразился сам мэтр – это была журналистская «летучка».
Виталий Игнатенко провел «летучку» в пресс-центре «КП» - Кубань»
Виталий Никитич рассказал журналистам города о своей работе, поделился секретами профессионального мастерства и ответил на вопросы.
В ходе встречи обсуждались насущные городские проблемы – в частности, как решается транспортный вопрос в свете рекордного наплыва туристов. Затрагивались темы социального строительства и цен на жилье.
Как отметил Виталий Игнатенко, необходимо, чтобы журналисты правильно и своевременно освещали все вопросы, которые касаются блага курорта.
- Для нас очень важно, чтобы наш журналистский труд был направлен на то, чтобы видеть, чувствовать и слышать свой город, - отметил Виталий Игнатенко.
Заслуженный журналистом России, Почетный гражданин города Сочи Виталий Игнатенко
На встрече также обсудили тему востребованности и конкурентоспособности журналистской профессии в период пандемии. Сочинские журналисты рассказали, что многим в это время пришлось перейти в электронный формат, что позволило остаться на рынке и не потерять читателя.
О появлении новых трендов в создании медиаконтента и будущем печатных изданий Виталий Игнатенко выразился так:
- Я уже с трудом вижу читателя, который бы сидел, развернул бы газету и читал. У телевизионщиков, радио, и если еще в этот холдинг входит хорошая интернет-площадка, - у них будущее более красочное, чем у газеты.
Виталий Игнатенко предложил коллегам подумать над созданием отдельной площадки для журналистов, где профессионалы отрасли смогли бы встречаться и обмениваться мнениями и опытом.
На летучке корреспондент ВГТРК в Сочи Кристина Колесникова подала заявление на вступление в Союз журналистов. Ее напутствовал Виталий Игнатенко.
- Нести ответственность за свои слова, верить делам, - сказал Виталий Игнатович.
Представительство «КП» в Сочи существует больше года, на базе корпункта проходят пресс - конференции, круглые столы, рабочие встречи членов Союза журналистов России.