Виталий Игнатенко провел «летучку» в пресс-центре «Комсомолки»

Заслуженный журналист России Виталий Игнатенко с членами СЖ Сочи

В пресс-центре сочинского представительства «Комсомольской правды» по приглашению директора филиала «КП» в Краснодарском крае Дмитрия Михеева состоялась встреча с заслуженным журналистом России, Почетным гражданином города Сочи Виталием Игнатенко.

- Это была встреча «без галстука», каждый журналист сочинского СЖ мог задать свои вопросы за чашкой чая, обсудить новостную повестку и наметить планы на будущее, - пояснил Дмитрий Михеев.

Как выразился сам мэтр – это была журналистская «летучка».

Виталий Игнатенко провел «летучку» в пресс-центре «КП» - Кубань»

Виталий Никитич рассказал журналистам города о своей работе, поделился секретами профессионального мастерства и ответил на вопросы.

В ходе встречи обсуждались насущные городские проблемы – в частности, как решается транспортный вопрос в свете рекордного наплыва туристов. Затрагивались темы социального строительства и цен на жилье.

Как отметил Виталий Игнатенко, необходимо, чтобы журналисты правильно и своевременно освещали все вопросы, которые касаются блага курорта.

- Для нас очень важно, чтобы наш журналистский труд был направлен на то, чтобы видеть, чувствовать и слышать свой город, - отметил Виталий Игнатенко.

Заслуженный журналистом России, Почетный гражданин города Сочи Виталий Игнатенко

На встрече также обсудили тему востребованности и конкурентоспособности журналистской профессии в период пандемии. Сочинские журналисты рассказали, что многим в это время пришлось перейти в электронный формат, что позволило остаться на рынке и не потерять читателя.

О появлении новых трендов в создании медиаконтента и будущем печатных изданий Виталий Игнатенко выразился так:

- Я уже с трудом вижу читателя, который бы сидел, развернул бы газету и читал. У телевизионщиков, радио, и если еще в этот холдинг входит хорошая интернет-площадка, - у них будущее более красочное, чем у газеты.

Виталий Игнатенко предложил коллегам подумать над созданием отдельной площадки для журналистов, где профессионалы отрасли смогли бы встречаться и обмениваться мнениями и опытом.

На летучке корреспондент ВГТРК в Сочи Кристина Колесникова подала заявление на вступление в Союз журналистов. Ее напутствовал Виталий Игнатенко.

- Нести ответственность за свои слова, верить делам, - сказал Виталий Игнатович.

Представительство «КП» в Сочи существует больше года, на базе корпункта проходят пресс - конференции, круглые столы, рабочие встречи членов Союза журналистов России.