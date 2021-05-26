Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 мая 2021: заболеваемость продолжает снижаться

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская Правда» – Кубань» каждый день уже более года постоянно следит за ситуацией с распространением инфекции в регионе. По оперативной информации, за последние положительные тесты на коронавирус в Краснодарском крае сдали 91 человек. Это самый низкий показатель заболеваемости за неделю, и он продолжает падать.

Однако в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Он продлился на Кубани как минимум до 27 мая.

По информации «КП» – Кубань», наиболее зараженными за последние 24 часа стали Краснодар, Анапа, Лабинский район и Сочи. Здесь выявили 23, 14, 12 и 9 инфицированных соответственно.

Особое внимание врачей сейчас приковано к массовой вакцинации населения. Она не прекращается на Кубани еще с конца прошлого года.

Уже сейчас прививку от COVID-19 сделали свыше полумиллиона жителей Краснодарского края. Каждые 24 часа эта цифра увеличивается на несколько тысяч граждан.

Отметим, что сделать прививку от страшной инфекции можно более чем в 200 пунктах вакцинации на территории Кубани.

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