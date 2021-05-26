Эксперты заявили о токсичной опасности для дельфинов после разлива нефти в Черном море

ЧП негативно скажется на морских обитателях Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, что в Туапсе произошел разлив нефти. По предварительным подсчетам в море попала почти тонна нефтепродукта. Микробиолог сообщила, что горючая жидкость, попавшая в воду, негативно скажется на морских обитателях, в том числе и дельфинах.

- Нефтепродукты проявляют разную степень токсичности для разных видов животных. Это может быть острая токсичность, когда животные в большом количестве находились близко к нефти, например, дельфины в момент разлива были в этом пятне, и горючая жидкость попала в их организм. Или второй пример токсичности – когда дельфины съели много рыбы, которая была в этой нефти, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» научный руководитель центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Денисенко.

Но по заверению специалиста страшнее другое – что нефтепродукты могут оказывать опосредованное влияние и аккумулировать в организме постепенно.

- Сейчас рыба поплавает в этом пятне или другие гидробионты, которые живут в этом районе. Рано или поздно нефтепродукты в любом случае попадут в организм дельфинов и будут накапливаться. Это в первую очередь действует на их иммунную систему, - добавила микробиолог Денисенко.

Стоит отметить, что все масляные пятна накануне были полностью ликвидированы. По факту разлива нефтепродуктов проверку проводят прокуратура края и следком на транспорте.

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