Челябинка в сексуальных шортах шокировала туристов тверком на пляже в Сочи

Фото: instagram.com/dance_malyshka_offi

22-летнюю танцовщицу из Челябинска Анастасию Малышеву в Сочи уже узнают. Девушка то и дело устраивала показательные выступления в общественных местах. Тверк исполняла и на набережной курорта, и в горах, и даже в ТЦ, где огромное количество посетителей. И, конечно же, все свои горячие танцы снимала на видео. Все помнят ее зажигательный тверк в июне 2018 года. На следующий день она станцевала на фоне гор, а позже гипнотизировала своими бедрами прохожих около сочинского отеля. Спустя полгода во время очередного визита на курорт девушка в сексуальных леггинсах зажгла в одном из торговых центров Сочи, чем порадовала посетителей.

Правда, ненадолго блогер исчезла из поля зрения горожан. По всей видимости, Анастасия ждала хорошей погоды, чтобы поразить Сочи новым будоражащим танцем.

Под песню Манижи "Русская женщина" танцовщица в сексуальных шортах, которые едва прикрывали ее пятую точку, прошлась по пляжу, улицам Сочи и записала тверк. Девушка в очередной раз так резво крутила бедрами и трясла ягодицами, что прохожие от таких движений впали в ступор. У мужчин потели ладошки, а девушек переполняло чувство зависти. Еще бы - так зажечь надо уметь!

Эпатажные выступления талантливой челябинки никогда не остаются без внимания публики. Но свежее видео явно претендует на то, чтобы стать самым залайканным. Стоит сказать, горячий ролик уже собрал более 700 тысяч просмотров, хотя с момента загрузки не прошло и суток. А под видео - более двух тысяч комментариев. Образы многим пришлись по душе, блогера хвалили за технику и мастерство. Но некоторых пользователей все же смутил смелый танец.

- Все-таки слишком откровенно получилось. Уже бы тогда ничего не надевала на себя, все равно все части тела открыты! - ругали Анастасию в Сети.