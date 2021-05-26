Прошу меня воскресить: россиянин узнал, что мертв, когда пришел в банк за пенсией

Евгений Иванович доказывает, что он живой

89-летний Евгений Крюков из Сочи решил купить к лету шорты и пошел в банк за пенсией. Каждый месяц он получает деньги через отделение, и никогда не было проблем. А тут ему заявили:

- У нас в базе вы значитесь, как умерший!

Евгений Иванович чуть не рухнул без чувств тут же.

-Как же так? Вот он же я! – не понял мужчина.

- Денег не дадим, вас – нет по документам!

- Как только мой отец услышал это от сотрудника банка, немедленно отправился в отделение полиции, чтобы узнать, почему он числится умершим, - рассказывает сын мужчины Евгений. - Дежурный выслушал, что-то посмотрел в компьютере и сказал что с отцом всё нормально, чтобы тот не переживал и шёл домой.

Когда мужчина обо всем рассказал сыну, тот решил сам все проверить.

На официальном сайте МВД сочинец числится умершим.

- Зашел на официальный сайт МВД, ввел все паспортные данные отца и мне пришел ответ: «Данный паспорт не действителен, в связи со смертью владельца», - рассказывает сын Евгения Ивановича. – Знаете, случаев документальной смерти отца раньше не было, но физически он несколько раз возвращался с того света. Первый случай произошел еще в молодости. Папу однажды сильно ударило током и у него была остановка сердца, но в итоге всё закончилось хорошо.

Второй случай произошел два года назад.

- Отец лежал в инфекционной больнице, заразился пневмонией, лежал в реанимации и чуть не умер. Но мы его забрали потом домой, лечили дома и он выкарабкался, - говорит Евгений. - Папа мой сейчас в отчаянии, и очень сильно переживает из-за сложившейся ситуации. У него подскочило давление. Отец и подумать не мог, что дожив до 89 лет, с ним может такое случиться.

Сын уже обратился в пенсионный фонд.

- Там сообщили, что у них он числится живым и ему, как и прежде, начисляется пенсия, однако банк ему не дает воспользоваться деньгами, - возмущается сын.

Но дело в том, что и в документах загса 89-летний Евгений Крюков не числится умершим.

- Это, скорее всего, технический сбой, который мог возникнуть при некорректной выгрузке базы ФМС, - пояснила сайту «КП»-Кубань» начальник отдела ЗАГС Центрального района Сочи Татьяна Бурова. - Евгению Ивановичу нужно сходить к руководителю паспортно-визовой службы со своим паспортом. Там сотрудники поднимут полученные акты из загса, еще раз все проверят. Я сделала предварительный запрос в ведомство, оказалось, что в базе данных по Центральному району - паспорт действителен и человек живой. А как получилось, что в общей базе МВД он мертв, мне не понятно. Это должны выяснить УВД.

На сегодняшний день, Евгений Иванович написал обращение в полицию и в банк. Но пока никто из них ответа не дал.

- Отец очень ждет документального воскрешения. Он здоров, очень активен и у него еще много планов на жизнь. Я сделаю все возможное, чтобы скорее вернуть ему статус «живой», - говорит его сын Евгений.