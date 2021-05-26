Гламурный фотограф: преследователя школьницы в подъезде отправили на обследование в психлечебницу

Гламурный фотограф должен был находиться сейчас в СИЗО

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия и отправил 44-летнего задержанного преследователя в психиатрический стационар на обследование. Об этом сообщает Октябрьский районный суд Краснодара.

- Выслушав доводы следствия о необходимости установления психического состояния подозреваемого, суд согласился с ними и удовлетворил ходатайство, поместив фигуранта в психиатрический стационар для производства стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, - отметили в ведомстве.

Напомним, 22 мая в соцсетях Краснодара появилось видео, где странный мужик караулит девочку в подъезде дома на улице Промышленной. Он долгое время стоял у подъезда и смотрел на школьницу в форме, затем попытался заманить ее внутрь подъезда, однако девочка оказалась хитрее – она юркнула в дом сама и быстро побежала по лестнице дома наверх.

Мужчина рванул за ней, но затем остановился на пролете. И вот тут началось самое интересное. Он стал трогать себя, и эти его действия тоже попали на видео. Ролик быстро стал вирусным, и, конечно, дошел и до правоохранителей города. К следователям обратилась и мама девочки. Началось расследование.

Выяснилось, что на видео – никто иной как гламурный 43-летний фотограф из Сочи Дмитрий Королев (имя и фамилия изменены — Авт.). Кроме этого инцидента, у него уже была судимость за мошенничество в особо крупном размере. Согласно приговору, он должен был отсидеть в исправительной колонии около двух лет, но ему скостили срок и заменили наказание на исправительные работы. А многие в городе знают его еще и как адвоката, причем явно в каких-то земельных вопросах.

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А еще Дмитрий - большой любитель тенниса и фотосессий на дорогих яхтах.

Из рабочих будней задержанного

Расследование уголовного дела продолжается.

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