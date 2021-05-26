«Нужны уникальные проекты, а не типовые коробки»: эксперт о ярусной застройке побережья Краснодарского края

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае ограничат высотность для новых санаториев и отелей на побережье. Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении на 56 сессии Заксобрания края.

На побережье будут вводить ярусную застройку для новых коммерческих зданий.

- На первой линии – до 100 метров от берега – высота зданий должна составлять не более 21 метра, от 100 до 200 метров – не более 25 метров, от 200 до 300 – не более 30 метров, - говорится в законопроекте.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, важно при застройке открыть вид на море и горы, а не на стену из стекла и бетона.

- Те, кто расположится на первой линии, окупят вложения расстоянием, а те, кто дальше, установят ниже цены за номера, но самих номеров больше, – сказал глава региона.

Краевой закон поддержал депутат Госдумы Сергей Кривоносов. Он также отметил, что ярусная застройка улучшит архитектурный облик и сделает видовыми объекты в прибрежных городах.

- Поддерживаю принятие этого закона. Есть много примеров, когда дома строят «окно в окно», они закрывают все виды. А ярусная застройка способствовать более цивилизованному архитектурному облику, - сказал «КП»-Кубань» народный избранник.

Тем временем руководитель архитектурного бюро считает, что нужно оставлять в законе возможность создавать уникальные объекты, в том числе и единичные высотки.

- Регулирование высотности необходимо, но важно понимать, что универсальных рецептов нет. В условиях дефицита участков под застройку, как скажем, происходит в азиатских мегаполисах, и в крупных экономических центрах, таких как Нью-Йорк, Москва, рост городов ввысь неизбежен - это объясняется самой логикой развития этих городов и их ролью в экономике, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» генеральный директор IND architects Амир Идиатулин.

Эксперт добавил, что также есть проекты, которые требуют высотной доминанты. Например, башня в Дубае на насыпном острове Бурдж-эль-Араб стала смысловым центром проекта. Или Эйфелева башня, которая как известно изначально была далеко не всеми воспринята благосклонно, но сегодня стала символом Парижа.

- Считаю, что нужно оставлять в законе возможность создавать уникальные объекты. Иначе мы придем к типовой застройке, что станет унылым. Нужен баланс, - отметил Идиатулин.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани ограничат застройку высоток на побережье

На первой линии высота зданий должна быть не более 21 метра (читайте далее)