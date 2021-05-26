Глава МИД Мальты сделал памятную прививку в сочинском музее "Дерево Дружбы"

Фото: Рима ОГАНЯН

Министр по иностранным делам Республики Мальта Эвариста Бартоло прибыл в Сочи 25 мая с рабочим визитом. Свой «Зеленый автограф» он оставил на «Дереве Мира», так как на самом главном экземпляре - «Дерево Дружбы» учёными принято решение прививки новых саженцев не делать, чтобы не перегружать растение.

Мальтийская делегация в музее "Дерево Дружбы". Фото: Рима ОГАНЯН.

- Красивая идея - «Дерево Дружбы». Столько деревьев разнообразных, растений разных. Все они произрастают вместе, вне зависимости от того, что они отличны друг от друга, они не борются друг с другом, они живут вместе, - отметил глава МИД.

- Я впервые здесь! Как возможно чтобы было такое разнообразие? Как разные деревья принимают свое общее проживание на одном дереве, без эгоизма и эгоцентризма? Как они при этом умеют расти и плодоносить. Пусть люди учатся у деревьев этому, - отметил глава МИД.

Дереву Дружбы уже 87 лет. Фото: Рима ОГАНЯН.

- Сад-музей «Дерево Дружбы» имеет мировую известность и многие иностранные гости, посещая Сочи, стремятся побывать здесь и оставить автограф в кроне уникального объекта, - рассказал директор Субтропического научного центра РАН Алексей Рындин.

На дереве уже сделано 3354 прививки. Фото: Рима ОГАНЯН.

По его словам, дерево несёт на себе уже 650 прививок, их сделали представители более 170 стран мира.

Но, как отметил директор музея, на сегодня в саду произрастают дети знаменитого дерева - это деревья разных профессий, деревья молодожёнов, космонавтов, металлургов. И одно из главных деревьев - это "Дерево Мира", на котором продолжается традиция делать самые знаковые прививки.

Справка «КП-Кубань».

«Дерево Дружбы» - это уникальный биологический эксперимент. Селекционер Фёдор Зорин, пытаясь увеличить морозостойкость цитрусовых культур, в 1934 году посадил небольшое дерево дикого лимона, на котором по программе исследований были сделаны 45 прививок - мандарины, лимоны, грейпфруты, апельсины, кинканы и другие цитрусовые. Так было создано опытное дерево, получившее изначально название «Дерево-сад».

Первый свой «зеленый автограф» оставил Отто Шмидт - полярник, известный исследователь, академик в 1940 году.

С годами дерево стало центром коммуникации общественных, политических лидеров, деятелей науки и культуры. Всего на разных деревьях в саду на сегодняшний день сделано 3354 прививки самыми разными людьми. В их числе учёные, политики, артисты, общественные деятели.